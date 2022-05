Krig i Ukraina: Vladimir Putins fremtidige intensjoner her

Sjefen for amerikansk etterretning slapp tirsdag nye avsløringer om Kreml-mesterens intensjoner.







Lagt ut 13.05.2022 klokken 10:52 Studietid: 1 minutt



V.Ladimir Putin ønsker ikke bare å begrense sitt ønske om okkupasjon av Donbass-regionen i Ukraina, men ønsker også å ta konflikten til Transdniestria, en del av Moldova som løsrev seg i 1990, kunngjorde den amerikanske etterretningssjefen April Haynes tirsdag.

– Vi tror president Putin forbereder seg på en langvarig konflikt i Ukraina, i løpet av denne tiden ønsker han fortsatt å oppnå mål utover Donbass, sa Heinz i en kongresshøring.







Han la videre til at amerikansk etterretning og det russiske militæret «ønsker å utvide landbroen (i det sørlige Ukraina) til Transnistria».

Han la til at «hvis det er mulig» for russiske styrker å oppnå dette målet i løpet av de kommende månedene, «vil de ikke være i stand til å nå Transnistria og inkludere Odessa uten å diktere formen for offentlig mobilisering».

Den russiske presidenten har advart at «USA og EU forventes å svekkes, og matmangel og økende energipriser vil forverres».