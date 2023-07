Krig i Ukraina: Zelensky krever bedre beskyttelse av grensen mellom Ukraina og Hviterussland

Ukrainas president Volodymyr Zelensky ba om bedre beskyttelse av grensen mellom hans land og Hviterussland, Russlands nærmeste allierte, i en videotale som ble sendt søndag kveld.

MR. Zelensky holdt sin tale. Den ukrainske presidenten sa at styrking av hele den nordlige grensen er en prioritet.

President Zelensky hyllet den ukrainske offensiven som «tøff», men «fremskritt»

Hviterussland er ikke direkte involvert i Ukraina, men har lånt ut sitt territorium til det russiske militæret for å starte sin offensiv i februar 2022. I tillegg er tusenvis av russiske soldater stasjonert i landet, hvor de er klare for kampoperasjoner. . Eksperter mener imidlertid at et nytt angrep gjennom Hviterussland er usannsynlig.

I sin videomelding takket Volodymyr Zelensky nok en gang de ukrainske soldatene for seieren på slagmarken. Presidenten sa også at en motoffensiv som tar sikte på å frigjøre ukrainske territorier fra russisk okkupasjon pågår.

Russisk brann ble skutt mot Sumi-regionen

Sumy-regionen i det nordøstlige Ukraina har igjen kommet under russisk ild, sa den regionale militæradministrasjonen i et telegram søndag.

Det ble meldt om elleve eksplosjoner i løpet av dagen søndag. Det er så langt ikke rapportert om tap av menneskeliv og ingen skader på offentlig infrastruktur.

Sumy-regionen ligger nær grensen mellom Ukraina og Russland. På grunn av kontinuerlig beskytning fra den russiske hæren ble innbyggerne i grensedistriktene kalt til å dra i slutten av juni.

Ved starten av krigen, for 16 måneder siden, hadde store deler av regionen vært under russisk kontroll i flere uker.

