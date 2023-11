Krig i Ukraina: Zelensky snakker om en «vanskelig situasjon».

Ukrainas president har kommentert rapporter om at amerikanske og europeiske tjenestemenn har hatt samtaler med hans regjering for å få slutt på krigen med Russland.

Han snakket etter at en senior ukrainsk sjef sa denne uken at de to styrkene var involvert i svik og en kamp om posisjoner.

– Foreløpig har jeg ikke noe forhold til russerne, de vet min posisjon, sa han og la til at de burde forlate vårt territorium og først da kunne verden begynne prosessen. Diplomati».

Han sier konflikten er i en «vanskelig situasjon», men ikke i en fastlåst situasjon.

«På frontlinjene var det ingen hemmelighet, vi hadde ikke noe luftvern,» husket han. «Det er derfor Russland kontrollerer himmelen. Hvis de kontrollerer alle himmelen, kan vi ikke gå raskt fremover – så lenge vi har luftvern.»

Den mer enn 1000 km lange fronten har ikke beveget seg på nesten et år, til tross for en motoffensiv iverksatt av Ukraina siden juni for å frigjøre okkuperte områder i øst og sør.

«Vi kunne se at Putin har en trojansk hest i Europa. Det er ikke bra.»

I følge Ukraina ble byen Avdiyvka igjen beleiret av den russiske hæren

Ifølge Q forsøkte den russiske hæren igjen å rykke frem mot byen Avdiivka øst i Ukraina søndag.

I følge det ukrainske militæret ble mer enn 400 russiske soldater drept og 12 pansrede kjøretøy ble ødelagt i denne nye kampene. Russiske angrep støttet av jagerfly ble motarbeidet, skrev Oleksandr Tarnovsky, sjef for motoffensiven sør i landet, i et telegram.

Disse rapportene kunne imidlertid ikke verifiseres av uavhengige kilder.

For tre dager siden antydet en ukrainsk militærtalsmann at antallet russiske angrep rundt industribyen hadde «nedtatt litt» selv om kampene ikke hadde stoppet.

Siden 24. februar 2022 har Ukraina protestert mot Russlands invasjon av dets territorium. Den østlige delen av landet har imidlertid vært plaget av væpnet konflikt med pro-russiske separatister siden 2014 og Avdiivka ligger nesten i frontlinjen mellom disse to leirene. Den krigsherjede byen er nå omringet på tre sider av russiske tropper.

Avdiivka er bygget rundt et stort koksverk som sysselsetter opptil 4000 mennesker, og har fortsatt 1600 innbyggere, opp fra 30 000 før krigen, ifølge rådhuset. Byen ligger 15 km nord for den regionale hovedstaden Donetsk, under kontroll av Moskva.