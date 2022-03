Krig i Ukraina: Zhelensky påpeker at Russland har en «fundamentalt annerledes tilnærming» i samtaler med Kiev

Ukrainas president Volodymyr Zelensky ønsket lørdag velkommen til en ny, «fundamentalt annerledes» tilnærming fra Moskva i sine nylige samtaler med Kiev, og understreket at Russland ikke lenger er fornøyd med «bare å gi siste advarsler».







JegPå spørsmål om fredagens uttalelser fra Russlands president Vladimir Putin, med henvisning til «fremgang» i de russisk-ukrainske samtalene, sa den ukrainske presidenten at han var «glad for å motta et signal fra Russland». Beretning om presidenten i Ukraina.







Under de siste diskusjonene sa Moskva, «vi begynte å snakke», og Moskva «utstedte ikke lenger endelige advarsler», som var «en fundamentalt annerledes tilnærming». sa Zhelensky. Ifølge ham har Ukraina de siste to årene henvendt seg til Moskva «mer enn et dusin ganger» og aldri hørt at en samtale kunne finne sted.

Under et møte mellom russiske og ukrainske diplomatiske ledere i Tyrkia torsdag, sa Mr. Zelensky kom med disse kommentarene. Tidligere ble det holdt tre sesjoner på delegasjonsnivå, den første på den ukrainsk-hviterussiske grensen og de to neste på den polsk-hviterussiske grensen.

Kreml-talsmannen Dmitrij Peskov sa lørdag at samtalene fortsatte via videokonferanse, men nektet å kommentere ytterligere.

Imidlertid, Mr. Zhelensky beklaget at «vestlige partnere (Ukraina) ikke er tilstrekkelig forpliktet» til denne tilnærmingen.

Når det gjelder sikkerhetsgarantier, sa han: «Ukraina kan ikke stole på Russland etter denne blodige krigen. Slike sikkerhetsgarantier bør gis av andre utenlandske ledere, sa han.

Under den samme pressekonferansen ga den ukrainske presidenten først antall drepte ukrainske soldater siden starten av den russiske invasjonen 24. februar.

«Vi har omtrent 1300 døde soldater», sa den ukrainske presidenten uten å utdype det.

Han sa at den russiske hæren hadde mistet «omtrent 12.000 mennesker». Det er et forhold på ti til én, men det er ikke det som gjør meg glad,» la han til.

2. mars kunngjorde den russiske hæren, som hadde utplassert rundt 150 000 soldater, at den hadde mistet nesten 500 soldater. Men det ga ikke nye tall, da det brøt ut kamper i flere byer over hele landet, inkludert den beleirede byen Mariupol rundt Azovhavet og Kiev, russerne prøver å omringe.

Disse uttalelsene fra begge sider er ikke etterprøvbare på dette stadiet. Den 8. mars estimerte Pentagon antallet russiske soldater drept i konflikten til «2000 til 4000».