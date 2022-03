Krigen i Ukraina: Her er produktene som noen supermarkeder begrenser salget deres

Denne modusen minner oss om situasjonen under bestilling. I løpet av de første ukene av koronaviruskrisen i 2020 skapte panikkkjøp og tendensen til å hamstre enorme tomrom i butikkene.







imotAlroit, landets største supermarkedskjede, reduserer salget av mel og olje på grunn av stor etterspørsel etter disse to produktene, kunngjorde den fredag. Men det bekrefter at det ikke er mangel. På Lidl-siden gjøres det samme med olje, toalettpapir og hermetiske grønnsaker. På den annen side har ikke andre distributører implementert slike restriksjoner.







Konkret, på Colruyt kreves det maksimalt to flasker olje og to pakker mel per kunde eller kvittering. Dette gjelder kun Colruyt-butikkene i gruppen, som er kjent for sine bulkkjøp. Denne prosedyren gjelder imidlertid ikke for andre merker (Spar, OKay eller Bio-Planet).

Ifølge selskapet er det foreløpig ingen mangel, og forsyningene er tilstrekkelige til normalt forbruk. «Men forbruket har ikke vært normalt de siste dagene,» begrunner talspersonen. Dette er en forholdsregel. For å la hyller fylles på og for å la alle kunder foreta et kjøp. »

Det er hengt opp plakater i de respektive avdelingene som informerer kunden om fremgangsmåten. Det begrensede salget gjelder ikke bare solsikkeolje, men også andre typer oljer, som olivenolje eller salatolje.







Lidl følger Colruyts eksempel og begrenser også salget av olje, men også salget av hermetiske grønnsaker og toalettpapir. For hermetisert olje og grønnsaker er basen to stykker per kunde, og tre pakker toalettpapir. «Vi gjør en konstruktiv appell for solidaritet og for å sikre at det er nok til alle og derfor bare det som er nødvendig kjøpe. Det er ingen mangel, men vi ønsker å redusere salget. En talsperson for Lidl forklarte: «Vi har lagt merke til at nyheter om krig er etterspurt og vi ønsker å unngå en situasjon som situasjonen Det som skjedde for to år siden.

I løpet av de første ukene av koronaviruskrisen i 2020 skapte panikkkjøp og tendensen til å hamstre enorme tomrom i butikkene.

Når det gjelder andre supermarkedsmerker, begrenser de ikke salget på denne måten for øyeblikket. Delhaize ser en økt etterspørsel etter mel og olje, men det pålegger ingen restriksjoner. Rimi oppfordrer kundene til å ikke kjøpe for mye. «Det er nok muligheter og omfang. Vi oppfordrer deg til å bruke sunn fornuft,» sier talspersonen.

Carrefour setter heller ingen begrensninger. «Det er ikke noe problem med forsyningen. Vi har nok lager.» Det samme hos Aldi: «For øyeblikket vil vi ikke begrense salget. Vi ser en økning i etterspørselen etter solsikkeolje, mel og pasta. Men vi har ikke problemer med varelageret.»

Ukraina og Russland er blant de største produsentene av hvete- og solsikkeolje i verden. På grunn av krigen er det frykt for problemer og mangel på tilbud, noe som fører til en kraftig prisoppgang.