Krigen mellom Israel og Gaza: Vil oppfordringer til boikott av merkevarer lykkes?

Med støtte fra unge mennesker som er opptatt av ny teknologi, tilbyr boikottkampanjen nettsteder, utvidelser og mobilapplikasjoner for å identifisere produkter som skal forbys. På Google Chrome lar en utvidelse deg også uskarpe produktannonser som vises i listen.

Dusinvis av videoer og brosjyrer sirkulerer på nettverkene som forklarer hvilke merker som kommer fra Israel og hvorfor de bør boikottes: «Boikotten lykkes«En av videoene forklarer,»Vi må ramme Israel ellers vil det skade lommeboken«, legger forfatteren til i kommentarfeltet.

Men fungerer det virkelig?

«Provinsen representerer først og fremst handelsvolum«, forklarer han Thierry Bouckaert, administrerende direktør i Akkanto, et konsulentselskap for bedriftskommunikasjon, kriser og medierelasjoner. «sHvis det var boikott på et bestemt tidspunkt, ville noen potensielle kjøpere kollektivt besluttet å ikke kjøpe produktet, så dette ville faktisk bety færre salg.«, forklarer han.

Svært kortsiktig innvirkning for merkevarer, men ikke bare: «I bedrifter har vi fortsatt en langsiktig visjon også. Dette kalles «Bedriftens omdømme«. «Boikott kan også ha en innvirkning på omdømmet.»«, forklarer Thierry Bouckaert.

«Omdømme bygges veldig sakte og kan ødelegges veldig raskt. Så det er faktisk et kortsiktig aspekt ved handelsvolumet som plutselig forsvinner. Så er det det langsiktige aspektet som noen ganger er mer skadelig. Et merke som jevnlig tar standpunkter og blir boikott som svar, kan i det lange løp bli svært skadelig for merkevarens omdømme og merkevareimage. «Til syvende og sist, på kort sikt, vil boikotten ha relativt liten effekt.» legger spesialisten til.