Krigsforbrytelser i Ukraina: «Datteren hennes har ikke lenger et hode, sønnen hennes var i tusen stykker»

Denne torsdagen var far Patrick Desbois på settet på LN24. En ekspert i studiet av krigsforbrytelser, kom han for å rapportere grusomhetene i Ukraina. Far Patrick Desbois fokuserer sitt arbeid på vitnesbyrd om tortur. Selv i Russland, forklarer han, brukes psykologiske eller fysiske torturmetoder mot borgere i administrasjonen for å tvinge dem til å erklære seg pro-russiske.

Blant disse innsamlede vitnesbyrdene gjorde noen et dypt inntrykk på eksperten. «Hun tok ly i en korridor med barna sine for å unnslippe missilene», forklarer han. «Plutselig hørtes en høy lyd. Hun ser på datteren: hodet er borte. Hun så på sønnen sin: han var i tusen deler. For far Patrick Desbois er situasjonen i Ukraina annerledes enn hans andre henvendelser rundt om i verden av flere grunner. «Jeg ville aldri ha sett for meg å straffeforfølge masseforbrytelser mot sivile i Europa.», begynner han og fremkaller kampens nærhet. «Drapene på russerne i alle retninger var ubeskrivelige”, ifølge far Patrick Desbois. Så han vil jobbe for å bringe rettferdighet til alle ofrene for krigen i Ukraina.