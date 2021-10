Kriminelle gjenskaper stemmen til en bedriftseier og stjeler 35 millioner dollar

Måtte tenke på dette, dessuten var mange kriminelle i stand til å bruke programvare for å klone stemmen. De gjenskapte stemmen til en bedriftsleder fra De forente arabiske emirater og konverterte midler anslått til $35 millioner (eller மில்லியன் 30 millioner). Faktisk godkjente direktøren for den aktuelle banken overføringen, og trodde at den ville bli gjort til bankkontoinnehaveren. Selv om hendelsen er før 2020, etterforsker politiet fortsatt saken, og etterforskningen pågår fortsatt.

Politiet i De forente arabiske emirater har jobbet tett med USA siden deler av de stjålne pengene, 400 000 dollar, ble funnet på amerikanske bankkontoer. På den annen side er det svært vanskelig å finne de gjenværende midlene, som er spredt på mange bankkontoer rundt om i verden. På dette tidspunktet anslår etterforskerne at minst sytten personer var involvert i “tyveriet”.

Den “dyp falske” teknologien ble allerede brukt av kriminelle i en lignende sak i Storbritannia for tre år siden. Med ny teknologi er det i økende grad nødvendig med forsiktighet.