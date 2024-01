Kringkasting: Høye priser skremmer bort abonnenter

Strømmetjenester som klarer å betale for dette kan imidlertid avvise brukerne sine. Brukere som møter høye levekostnader, og dermed høyere priser for ulike strømmeplattformer. Siden lanseringen i Europa i 2014 har Netflix-prisene for standardvisning steget fra €8,99 til €13,49 per måned i 2024. La oss også huske at brukere nylig har møtt strengere kontodelingsbegrensninger.

Så la oss ikke lyve for oss selv: et abonnement på en videostreamingplattform forblir relativt rimelig sammenlignet med mengden tilgjengelig innhold eller til og med bare sammenlignet med prisen på kinobilletter. Men kan den oppadgående pristrenden representere et stort slag for strømmegigantene?

Streaminganmeldelse 2023: Til slutt vinner Netflix

Som vi nylig rapporterte i spaltene våre, avsluttet Netflix 2023 på en høy note og slo konkurrentene når det gjelder antall brukere. Men hvis vi skal tro antennestudien du siterte Wall Street Journal – fokusert på det amerikanske markedet – plattformer er i økende grad bekymret for «kansellering» eller «opt-out». Dermed har 25 % av amerikanske abonnenter fjernet minst tre strømmepakker i løpet av de siste to årene, sammenlignet med bare 15 % for to år siden.

Kommer uro

«Antall kunder som bruker premium-strømmetjenester var 6,3 % i november, sammenlignet med 5,1 % et år tidligere.», bestemmer også studiet av antennen. Ifølge henne vil forbrukerne ikke lenger nøle med å abonnere for å se deres forventede programmer eller serier og deretter kansellere abonnementet til neste show som interesserer dem. Én av fire personer abonnerer på nytt innen fire måneder etter avmelding. Dette avviket kan skape litt uro i strømmegigantenes himmel, selv om netto abonnementsraten (nye abonnenter minus avmeldinger) forblir positiv.

Legg også merke til at med de utallige plattformene og deres delvis eksklusive innhold – Netflix, Disney +, Amazon Prime Video, HBO Max, Discovery +, Hulu, Paramount +, Peacock, Starz… -, amerikanere (publikummet som ble spurt i rapporten) de er nok til å miste vettet.

Strategi, forurensning, piratkopiering…: Den skjulte siden av kringkasting

En studie utført av dataanalysefirmaet CivicScience i fjor sommer kunngjorde at en form for…«Sliten av å abonnere» Det lokket abonnenter til streaming-videotjenester, en enda sterkere trend enn tradisjonelle lineære TV-tilbud.

«Streamende fans, som har en tendens til å se originalt innhold fra leverandører (Netflix, Amazon Prime, etc.), Det er 12 % mer sannsynlig enn de som ser på direktesendt TV (som Sling TV eller Hulu + Live) til å si at de har opplevd utmattelse av abonnementer«Man kan bli fristet til å si at det er «gode nyheter» for «gammeldagse» TV-kringkastere,» bemerket studien.

Mot forsvinningen av de billigste tilbudene?

Hvis det er et «grunnleggende» Netflix-tilbud i Belgia 8,99 euro Den er fortsatt tilgjengelig, vi kan merke at den ikke lenger er tilgjengelig i Frankrike (selv om abonnenter som abonnerer fortsatt drar nytte av den) og at den ganske enkelt er slettet i USA.

For mindre budsjetter som har plass til annonseplasser, er det imidlertid alltid mulig å velge å vise med annonser $7,99 Månedlig i USA og 6,99 euro I mange europeiske land, men ikke i Belgia (alternativet, lansert i 2023, er bare gyldig i Tyskland, Spania, Frankrike, Italia og Storbritannia for Europa, og i Australia, Brasil, Sør-Korea, Canada, Japan, Mexico og USA for resten av verden).

Kort sagt ser det ut til at markedet for livestreaming har gått inn i en overgangsfase. De store aktørene håper de kan heve prisene og tjene penger, men konkurransen er fortsatt hard og noen taper penger. Fasen med markedskonsolidering, som de «større» ofte drar nytte av, har ennå ikke klart begynt.

Canal+, Streamz, Sky,… Hvorfor er europeiske plattformer «blokkert»?

«Ærlig talt plager det meg at jeg ikke får tilgang til Canal+ fra Belgia.», deler Elodie, en fransk abonnent bosatt i Belgia. Hun har et Netflix-abonnement og et abonnement på den franske tjenesten Canal+, men kan bare få tilgang til dem fra smarttelefonen sin og via en adresse knyttet til familien hennes bosatt i Frankrike. «Hvis jeg måtte velge mellom dette abonnementet og mitt Netflix-abonnement, ville jeg ikke nøle et øyeblikk. Jeg ville valgt Canal.»Hun sier, selv om hun ikke legger så mye merke til prisene akkurat nå. Er det patriotisme å velge Channel +? «Nei, katalogen er av bedre kvalitet. Jeg kunne vært veldig fornøyd med det«, som du sier.

Men hvorfor utkonkurrerer amerikanske plattformer lokale plattformer, som Streamz (Telenet) i Belgia og Canal+ i Frankrike?

For det første er det spørsmålet om amerikansk kultur og språk som er vidt spredt over hele verden, noe som er til fordel for amerikanske plattformer.

Streaming: Hvordan Disney kan ryste Netflix og vinne spillet

I tillegg gjorde de første investeringene og et hjemmemarked på over 300 millioner potensielle forbrukere det mulig for amerikanske plattformer å være mer økonomiske sammenlignet med filmproduksjonskostnader. Det samme gjelder kostnadene knyttet til tilpasning til utenlandske markeder. I tillegg, fordi europeiske nasjonale markeder er mye mindre, med forskjellige språk, er det vanskelig og dyrt å introdusere nasjonale produkter i utlandet.

Til slutt kan ulike europeiske regler for innholdsdistribusjon – som noen ganger drar nytte av skatteinsentiver (som Belgias skattely) – redusere handlingsrommet. Derfor forhandler plattformer som Canal+, Streamz og andre mer med hverandre for å tilby sine kataloger til sine kolleger i forskjellige land, ikke nødvendigvis under deres egne logoer, for å gjøre dem lønnsomme. Canal+ har for eksempel en avtale med Netflix og Streamz (Telenet) med HBO. En måte å gjøre ting på som kan strekke seg til USA, hvor studioer har problemer med å gjøre sine egne plattformer lønnsomme. De kan selge produktene sine på lisens, i stedet for å holde dem glemt, for eksempel. Men igjen, det er den store fisken med flest abonnenter som kommer på topp i denne strømmekrigen.