Krise når globale rentekryss: Miljøuken

Det etterlengtede rentesamlingen i Federal Reserve denne uken er bare et panoply av globale sentralbanker hvis politikk i økende grad avviker ettersom økonomiene reagerer på forskjellige måter på koronaviruskrisen.

Den forventede beslutningen i Washington på onsdag om å holde kursen med en lettelse i hele den amerikanske sommeren, kan presisere hvordan det som tidligere var en verdensomspennende synkronisert stimulans utvikler seg til et monetært landskap.

Inkludert USA, å sette renten på fem kontinenter, for en fjerdedel av G-20 og dekke mer enn en tredjedel av den globale økonomiske produksjonen, vil sannsynligvis vise hvordan noen institusjoner er mer opptatt av inflasjon, mens andre desperat vil se det skje, til en viss grad i det minste.

I Norge torsdag kan tjenestemenn gjenta behovet for en sirkulasjon med pengestramming som skal begynne der senere i år, mens Brasil forbereder seg på å øke referanseindeksen dagen før. Andre, fra Japan til Tyrkia til Sveits, vil sannsynligvis holde sin politikk uendret, om enn av forskjellige grunner og i veldig motstridende omstendigheter.

En travel uke som viser fokus for sentralbankmøter, betyr at de kommende dagene kan sette tonen for global politikk det meste av resten av 2021.

Hva Bloomberg Economics sier:

“I en travel uke for sentralbankene vil fokuset være på Federal Reserve. Til tross for økningen i KPI for mai, tror vi ikke Powell vil endre det grunnleggende synet på inflasjon eller antyde en raskere tidsplan. For fremvoksende markedspolitikk produsenter – som De allerede står overfor nok utfordringer uten å legge til akselerert kapitalinnstrømning i blandingen – det er gode nyheter. “

Tom Orlick, sjeføkonom

Andre steder er Kina klar til å frigjøre det siste øyeblikksbildet av sin gjenopprettingsstat, og den britiske statsministeren Boris Johnson står overfor en tøff beslutning om å fortsette med den siste fasen av gjenåpning av økonomien senere denne måneden.

Klikk her for å finne ut hva som skjedde i forrige uke og nedenfor er vår oppsummering av hva som vil skje i den globale økonomien.

USA og Canada

Med Federal Reserve klar til å sitte på renter, vil markedene i stedet se på styreleder Jerome Powell for å få detaljer om når og hvordan den amerikanske sentralbanken vil begynne å trekke sine kjøp av obligasjonskjøp for å støtte økonomien, eller i det minste starte en diskusjon om temaet.

Investorer vil også se på data om detaljhandel i USA, industriproduksjon, varelager og boligstart for de siste indikasjonene på begrensninger i forsyningskjeden og forbrukerstyrke.

I Canada kan inflasjonsdata utgitt på onsdag gi bekymring for løse pengepolitiske innstillinger.

Asia

De månedlige dataene for Kina forfaller på onsdag og vil sannsynligvis vise at økonomien forble elastisk i mai, selv om industriproduksjonen forventes å avta noe etter hvert som den ett-årige lave basen begynner å jobbe gjennom dataene.

Japan og Sør-Korea skal publisere flere eksportnumre, noe som gir bevis for styrken i den globale handelsgjenopprettelsen, selv om investorer må se utover de oppblåste tallene fra år til år for å se den sanne pulsen.

Torsdagens BNP-rapport på New Zealand vil vise om økonomien har unngått en lavkonjunktur. RBA-president Philip Lowe vil snakke torsdag i pågående snakk om å starte en ny runde med obligasjonskjøp eller flytte RBAs 3-årige mål til en påfølgende obligasjon. Talen hans kommer samme dag med de siste arbeidsledighetstallene.

Bank of Japan fortsetter å kontrollere rentekurven

Bank of Japan møtes på fredag, og økonomer forventes å utvide utlånstiltak som skal hjelpe selskaper som sliter med pandemien. Det er sannsynlig at sentralbanken vil la nøkkelinnstillingene være på vent, og data som blir offentliggjort tidlig på dagen forventes å vise at Japan fortsatt faller.

Sentralbankene i Indonesia og Taiwan møtes på torsdag.

Europa, Midtøsten og Afrika

Storbritannia vil sette søkelyset på mandag på en etterlengtet avgjørelse om landet vil gå gjennom med full gjenåpning 21. juni. Statsminister Johnson vil sannsynligvis forsinke det øyeblikket kort, til tross for bare en begrenset innvirkning på den raske økonomiske utvinningen fra koronaviruspandemien, ifølge Bloomberg Economics.

Som en måling av regresjon, vil inflasjonsdata som ble offentliggjort på onsdag sannsynligvis vise et hopp til 1,8%. Andre beregninger å se på denne uken inkluderer arbeidsledighet, som sannsynligvis vil falle til 4,7%, og detaljhandel, sannsynligvis med en fjerde månedlig økning.

Bank of England Guvernør Andrew Bailey vil holde to taler i løpet av uken, mens Isabel Schnabel og Philip Lane i eurosonen bare er to av minst ti ECB-tjenestemenn som er planlagt å tale.

Torsdag blir det flere prisbeslutninger over hele regionen. Den sveitsiske nasjonalbanken vil nesten helt sikkert holde innskuddsrenten på -0,75% og gjenta sitt løfte om å bruke valutamarkedsintervensjoner, om nødvendig. I motsetning til Norge, kan Bank of Norway indikere at den vil begynne å ta opp lånekostnader allerede i september.

Øst samme dag vil Ukrainas sentralbank bestemme renten etter at inflasjonen hoppet til et toårig høyt.

I mellomtiden, i Tyrkia, forventes det at tjenestemenn holder renten uendret i en tredje måned, ettersom ustabile lira og globale råvarepriser fortsetter å skyne inflasjonsforventningene. Guvernør Sahab Kavcioglu prøvde å dempe frykten for tidlig lettelse etter at president Recep Tayyip Erdogan fornyet sine krav om lavere lånekostnader ved midtsommer.

Også torsdag: Mens det er rom for et kutt i Egypt, forventer analytikere at sentralbanken vil la renten være uendret ettersom inflasjonen forventes å øke.

I Afrika vil Namibia trolig holde referanseindeksen uendret 25 basispoeng fra Sør-Afrika på onsdag for å beskytte landets reserver og knytte valutaen til den sørlige nabo. I Botswana dagen etter forventes det også at tjenestemenn vil holde politikken uendret, selv med at inflasjonen på sporet vil overstige 6% over målområdet, ettersom kredittveksten forblir dempet.

Latin-Amerika

En bedre enn forventet brasiliansk produksjonsrapport i forrige uke – som viste at økonomien kom tilbake til nivået før pandemien – førte til en strøm av BNP-revisjoner i 2021. Se etter økonomiske aktivitetsdata for april for å vise en sterk start på andre kvartal.

Den sivile uroen som har gått over Colombia siden april, startet sannsynligvis for sent i måneden for å undergrave utvinningen som ble drevet av basiseffekten på den økonomiske aktiviteten for måneden, salg og industriell produksjon.

I Peru vil Limas arbeidsledighetsrapport for mai sannsynligvis vises nær fjorårets rekordhøye, mens aprils nasjonale økonomiske aktivitetsdata kan bygge på forbedringen som ble sett i lesningen i mars. Forbrukerprisene i Argentina og Buenos Aires i mai skal øke 50% år over år.

Se etter Brasils sentralbank for å heve styringsrenten med 75 basispoeng for det tredje påfølgende møtet på onsdag til 4,25%. Mens årlig inflasjon nå er over målet, er sentralbanken av den oppfatning at forbrukerprisene snart vil toppe seg og produksjonsgapet forblir negativt.

