Kristin Gujath Thorpe fra ‘Ninjabi’ om å bryte faner og vinne priser

Christine Guzat Thorpe forventet aldri at “NinjaBaby” – hennes første rolle i en film og hovedpersonen for åpningen – skulle få denne typen reaksjon.

Et stort plot om en ung kvinne som kjemper mot et uønsket graviditet, som snakker med Raquel (spilt av Gujat Thorpe) og til og med krangler med hennes foster som utvikler seg, som er animert i live actionscener, der hun innser at hun ikke er klar for en baby.

Da Gujat Thorpe begynte å filme den britiske premieren på filmen på Edinburgh International Film Festival på fredag, ble han plaget av “Imposter Syndrome” og var overbevist om at han ville bli overført til prosjektet i sin første uke.

I stedet fikk han strålende anmeldelser, og på lørdag vant han også Norges mest prestisjefylte skuespillerpris.

Variasjon Jeg fanget skuespilleren om morgenen etter å ha fanget “Ninja Baby” -krigen på den norske internasjonale filmfestivalen, Gujat Thorpe vant Amanda -prisen for beste regissør, med Youngwild Sway Flick for beste regissør, Natar Gademi for beste birolle og forfattere Flick, for Johann Fosting og film (Grafisk roman er inspirasjonen) vant det beste manuset.

Hva trakk deg til dette manuset?

Da jeg ble invitert til å opptre løp jeg til biblioteket og lånte en komedie skrevet av Inga Satre [on which the film is based] Jeg syntes det var så gøy og samtidig ekte. Jeg mener, samtale er måten jeg snakker med vennene mine og problemer [the characters] Virkelig involvert i livene deres.

Fordi det var som en gylden statue for en skuespiller [Rakel] Hun har mange merkelige ting, hun er veldig uavhengig, men samtidig er hun veldig usikker og hun går gjennom denne intense perioden av livet. Jeg syntes det var veldig humant.

Også, i hvert fall i Norge, tror jeg det var på tide at vi tok et bilde om graviditet og det å være kvinne.

Hva var det mest utfordrende aspektet ved at du jobbet med denne filmen?

Vi hadde mange nerver og bekymringer før vi begynte å filme fordi dette var mitt første innslag, og jeg jobbet veldig hardt for å få den første ledelsen og den første delen, selv for å få en liten rolle i en film. Jeg trodde jeg var forbannet for å ha gjort TV -programmer og mange shorts og sånt. Så jeg visste at jeg kunne gjøre det, men jeg gjorde det [had] Aldri deltatt i en film.

Jeg fikk faktisk Imposter Syndrome da jeg fikk dette. Jeg var veldig nervøs da vi begynte å skyte. Den første uken tenkte jeg hele tiden: “Nei, jeg tror vi velger noen andre” – at jeg ikke skulle spille [Rakel]. Så det var vanskelig.

Resultatet er svært kontroversielt og litt tvetydig. Ragal kan være et forslag om at hun ikke er sikker på at hun tok den riktige avgjørelsen. Hvordan følte du det?

Jeg liker virkelig resultatet [I’m] Så hyggelig at du bestemte deg for å fullføre filmen intakt [her partner] Holder barnet. Det er greit å ha sitt eget sinn uten å følge massene.

Hun valgte det hun ikke likte [the baby]. Men hun er ikke umenneskelig og selvfølgelig har hun alle disse følelsene for babyen sin. Dessuten vil det alltid være skepsis selv om du er usikker på valget [you made] I livet ditt, når det er et stort valg du tar, vil det selvfølgelig alltid være tvil i det. Spesielt når du blir konfrontert [it], Veldig alvorlig, hun er i den siste scenen.

Men i mitt sinn er hun glad og stille på slutten. Jeg synes dette er veldig oppmuntrende for Rachel, hun er veldig sterk i ideene sine, og hun holder fast ved dem når hun bestemmer seg for hva hun vil gjøre.

Hva var reaksjonen på filmen?

Det er mange kvinner som kom til meg og sa at de er veldig glade for å se en film om en kvinne. Også en ekte kvinne snakker om fett hår og dritt og menstruasjon. Jeg tror kvinner liker sitt eget liv på storskjerm eller måten de oppfører seg på. Å se en fremstilling av livet deres – kanskje et lite stykke – handler om livet deres.

Mange jeg har snakket med er så glad for at filmen tok slutt, de er så takknemlige for å se noen snakke om denne forbudte tingen at du ikke skal få en baby selv om du er gravid, det er som en viss frihet eller frihet i å se den , kanskje det er for riktig eller for flaut.

Hvilket arbeid gjør du videre?

Nå tar jeg en norsk film. Jeg har ikke lov til å si hva det er, men en norsk regissør jeg har ønsket å jobbe med siden jeg var 18 år gammel. Så jeg er veldig spent.