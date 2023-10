Kritikere av Hughes Dayes: «Bernadette», The Impossible Encounter between Catherine Deneuve og Bernadette Chirac

Nesten femti år etter hendelsen er det vanskelig å huske hvem som var hvem på noen få linjer Pierre Goldman. Halvbror til sangeren Jean-Jacques Goldman, Pierre A Radikal venstreorientert aktivist På 1960-tallet, med inngrep i Latin-Amerika, endret det seg Ran Ved retur til Frankrike. Forfatteren av fire væpnede angrep, hvorav ett resulterte i døden til to farmasøyter, ble Goldman dømt til fengsel ved den første anledningen, og etter en rettsgjennomgang, hadde han rett til en ny rettssak på slutten av 1975/begynnelsen av 1976. .fordi mannen alltid erklærte seg uskyldig for drapene på de to kvinnene hvis han tok ansvar for sin fangst.

Hvis filmskaper Cedric Kahn velger å rekonstruere trofast Pierre Goldmans andre rettssak, fordi denne mannens karisma har gått over i historien. Goldman er forfatteren av «Obscure Recollections of a French-born Polish Jew» skrevet i fengselet. Støttet av ledende skikkelser av venstreorienterte intellektuelle som Simone Signoret eller Jean-Paul SartreOg han ble forsvart av en ung advokat ved navn Georges Keijman, en fremtidig mediepersonlighet som han hatet.

Denne testen dekker alle disse: En spent debatt mellom naturvernere på høyre- og venstresiden I Guiscards Frankrike. Med en grov, engasjert rollebesetning er Cedric Khans film et portrett av en kompleks mann og en epoke hvis problemstillinger fortsatt gir smertelig gjenklang i dag.