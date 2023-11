Kritikere av Hughes Dayes: «L’abbé Pierre», en biografi trosset av oversetteren

I filmen sin prøver Frédéric Delier først å friske opp hukommelsen vår Gjenvinn Henry Cruises ungdom, ble født inn i en borgerlig katolsk familie i Lyon. Krigen, forsøket på å bli kapusinermunk, presteskapet med presteskapet i Grenoble, engasjementet i motstanden, begynnelsen på et subpolitisk liv etter krigen og impulsen med grunnleggelsen av et senter kalt Emmaus, opprinnelig designet som en møteplass for ungdom, som skulle bli et mottak for alle som er avvist av samfunnet, hjemløse… så viser bildet . Mest populære episoderSom abbedens radio, søk hjelp for alle de stakkarene som dør av kulde Den forferdelige vinteren 1954.

Abe har Pierres side, hans Attraktivitet, hans dyktighet som tribune, hans mediepopularitet. Haler har også sin side, og et menneske er ofte byttedyr Tvil, med svak helse, heldigvis i stand til å stole på en kvinne fra skyggene, trofast partner Lucy Goudas, Emmaus» sanne søyle. Telliers film yter endelig rettferdighet til denne glemte historiens kvinne, og det er en av dydene ved denne biografien.

Men hovedkvaliteten er castingen: Benjamin Laverne (sett i «The Sense of the Party» og «The Discourse»), skuespilleren i komedie-franchisen, bebor bokstavelig talt rollen sin, og Abbe gjenskaper på en briljant måte all kompleksiteten til Pierre. Ved sin side viser Emmanuelle Bergaud som Lucie Goudas seg å være en verdifull alliert… Så visst er denne biografien på typisk måte, men Takket være oversetterne oppdaterer den den berømte abbedens budskap – dessverre fortsatt relevant i dag..