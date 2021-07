Kritiserer strengt kritikere for å kalle sin stilling til showet ‘Odi Mapus’ ‘boksende “.

Han løp og angrep Mapus-kritikere og hevdet at han bare var strengt i dans på grunn av boksing.

Sa den 30 år gamle danseren Glass Etter å ha rocket publikum med sine utrolige dansetrinn, var hun så mye mer enn kritikerne merket henne.

Hun insisterer på at folk fortalte henne at hun hadde en jobb i showet bare fordi hun fylte en kvote, ikke på grunn av talentet sitt, men fordi hun ble merket som en ‘skinnende svart kvinne’.

Review: Strictly Come Dance til støtte for den 30 år gamle Otti Mapus har angrepet kritikere som hevder at han bare er med på showet på grunn av boks ticking (bildet i 2020)

Otti sa at det var et problem med boksing i Storbritannia og tillot folk å komme med lignende kommentarer om ham.

Hun sa: ‘De vil gå:’ Du treffer en boks. Du er her fordi du er svart, du er her fordi du er afrikansk, du er her fordi du er en svart kvinne, eller du er her fordi du er en homofil svart mann. ” ‘

Hun fortsatte: ‘Noen ganger får jeg jobb eller en mulighet, og jeg vil ikke være en skinnende svart kvinne i denne situasjonen. Du går, ‘Du ser ikke ut til å ha meg’ (sinn). ‘

Påstandene ble like hardt kritisert av danseren Louis Spence som Ottis søster Motsi ble utnevnt til dommer på showet og sa at hun var en ‘ingen’.

Odi trakk disse kommentarene om podcasten Rhythm of Life.

Siden han kom til Storbritannia med ham fra Sør-Afrika, må han ha hatt en billett og en 20 kg koffert med tykt skinn.

The Strictly Star møtte kamper i forholdet sitt, der hun møtte tilbakeslag i hjemlandet for å være et multiracial par.

Disse påstandene kommer da danseren Louis Spence strengt kritisert sjefene da han utnevnte Ottis søster Motzi (bildet) som dommer på showet.

Kandidat: Otti innrømmer at hennes mangesidige forhold til sin rumenske ektemann Marius LeBron (bildet i 2019) tolereres sterkt i Storbritannia.

Hun fant imidlertid at England var mer tolerant overfor forholdet sitt, og folk stirret ikke på henne som hennes rumenske ektemann, Marius LeBreau, 38, fra Sør-Afrika.

Talent vant glitteren på hitshowet i to år, med Kevin Fletcher i 2019 og Bill Bailey i 2020.

Han er vinneren av showet, og han sies å være betalt av seks personer.