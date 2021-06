Kronprins Haakon av Norge og kronprinsesse Victoria av Sverige deltar i maritim konferanse – Royal Central

Tirsdag ettermiddag kom kronprins Haakon fra Norge og kronprinsesse Victoria av Sverige sammen for å belyse miljøspørsmål med havet. Den digitale konferansen i regi av FNs utviklingsprogram, UNDP, fokuserte på havtilstanden og hva som kan gjøres for å forvalte marine ressurser bærekraftig. Mens konferansen ble åpnet av den svenske kronprinsessen, ledet kronprins Haakon en samtale om marin forsøpling med de ni første vinnerne av FNs Ocean Innovation Challenge.

Under sin hovedtale sa kronprinsesse Victoria: “Det er gledelig å se mangfoldet og de håndgripelige ambisjonene til dine ideer, med løsninger på en av de største truslene mot havenes helse, havforurensning. Forhåpentligvis kan arbeidet ditt hjelpe flere generasjoner til å oppleve alle de fantastiske gavene som et sunt hav gir. ”

I tillegg til kronprinsesse Victoria og kronprins Haakon deltok konferansen blant annet av vinnerne av konkurransen, FNs spesialutsending for havet, svensk visestatsminister og minister for klima og miljø, Per Bolund, UNDP-administrator Achim Steiner. og Norads direktør, Bård Vegar Solhjell.

UNDP-konferansen ble arrangert digitalt med deltakere fra hele verden, og det var ikke tilfeldig at Ocean Innovation Challenge ble arrangert på verdenshavsdagen, som fremhever hvordan klimaendringer, overfiske, forurensning og søppel truer sjølivet i fare. Ocean Innovation Challenge-prisen fremmer nye og innovative løsninger for å bevare livet under vann.

Under samtalen ledet av kronprins Haakon sa Hans kongelige høyhet: «Noen av de alvorligste utfordringene vi står overfor i verden i dag, som klimaendringer og trusselen mot livet under vann, deler vi som et globalt samfunn. De forbinder oss. Vi må komme sammen for å løse dem. “

Kronprins Haakon ble utnevnt til UNDPs ambassadør for godvilje i 2003 og undertegnet i mai en avtale i ytterligere to år som goodwillambassadør for FNs utviklingsprogram. Som ambassadør for UNDP jobber kronprinsen for å fremme FNs bærekraftsmål, med en spesiell forpliktelse til målene bærekraft, fattigdomsutryddelse og marint liv.