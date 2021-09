Onsdag besøkte den norske kronprins Hogan Nasjonalt arkiv i Sagnaswan utenfor Oslo sentrum.

Ved ankomst til Riksarkivet ble kronprins Hogan ønsket velkommen av Oslo -ordfører Marion Borgen og Riksarkiv Inga Polstadt. Riksarkivet informerte prinsen om arbeidet som gjøres med digitalisering av middelalderkilder og muligheten for å levere dokumenter som er nesten tusen år gamle med bruk av teknologi og kunstig intelligens for ny forskning. Tallrike dokumenter er allerede digitalisert og gjort tilgjengelig for alle på Digitalalarkivet.no. Etter presentasjonen av Riksarkivet fikk kronprinsen en omvisning i middelaldersamlingen, der flere dokumenter ble vist.

Alle dokumentene som kronprins Hogan måtte se kom fra middelalderen. Et av dokumentene, som er fra 1388, bekrefter valget av Margaret Voldemortster som Norges dronning av det norske parlamentet. Det eldste dokumentet kronprinsen så var et manuskript skrevet i England på midten av 900-tallet.

På slutten av besøket mottok kronprins Hagone en gave til minne om besøket i Riksarkivet. I de siste tusen årene har sju konger hatt navnet Hogan i Norge – fra Hogan I på 900 -tallet til Hogan VII på 1900 -tallet. Så fant Riksarkivet et dokument fra hver enkelt og la en kopi av det i en arkivboks som en gave til kronprinsen.

Riksarkivet fører tilsyn med Norges største midlertidige dokumenter. Siden 2017-2019 har en betydelig mengde midlertidige ressurser blitt digitalisert og gjort tilgjengelig for alle online. Dette åpner for ny applikasjon og forskning. Riksarkivets ambisjon er å ha alle dokumenter fra norsk middelalder tilgjengelig digitalt før store jubileum i 2024, 750 år siden kong Magnus Lagabate innførte den første loven som gjaldt i hele Norge. Kong Olav var til stede da Riksarkivet i Oslo åpnet i 1978.