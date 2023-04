«Kroppen er revet i stykker mange steder, som jeg aldri har sett.»

Patrizia La Marca, en 53 år gammel italiener, døde på sykehus etter å ha blitt brutalt angrepet av brorens hund da hun kom for å mate ham.

Mens han brakte mat til brorens Rottweiler i Ventimiglia, Nord-Italia, endret alt seg. Hun ble lemlestet av dyret, som kastet seg over den 50 år gamle mannen. Ifølge Mirror forklarte pleierne som grep inn for å redde Patricia at de «aldri hadde sett noe lignende». De forklarte at hunden «rev deler av kroppen» fra offeret.