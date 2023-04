Kryptovaluta, mysteriepartner … Kev Adams i sentrum av finansskandalen som involverer tap på flere millioner euro

MediaPart avslørte det søndag etter en grundig etterforskning: Kev Adams vil ha alvorlige økonomiske problemer knyttet til animasjonsfilmen han ønsket å produsere.

Faktisk lanserte Kev Adams en pus i 2022 med mål om å samle inn 60 millioner euro for å lage animasjonsfilmen hans Blush. hvordan Ved hjelp av NFT-salg kjøpes disse digitale sertifikatene for eierskap av bilder ved bruk av kryptovaluta. Så han skapte Illuminati og slo seg sammen med Fabi. «Mystisk forretningsmann-fan av kryptovaluta og poker».

Investorer som kjøpte NFT-er ble deretter «blush co-produsenter» og ble kreditert for å ha vist seg i kredittene og mottatt opptil 80% av filmens fortjeneste. Også utstilt: Gerard Dorman, Eric Juder, Kev Adams og Kims.

Men investorene er ikke rolige i dag. Et år har gått siden lanseringen av premiepotten, og det har ikke vært noen fremgang i å lage rødmen: «Omtrent 700 investorer tapte mer enn én million euro i denne ordningen»Les spaltene på Mediapart.

Undersøkelsesavisen forklarer at kryptovalutaen som ble tjent under salget av Fabis NFT-er senere havnet på kontoene til et ugjennomsiktig selskap i Dubai. Dette beløpet gikk tapt under kryptovalutakrasj, og satte Kev Adams i en vanskelig situasjon. Sistnevnte nektet imidlertid å snakke med Mediapart om saken.