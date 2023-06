Kryptovalutabørsen suspenderte dollarinnskudd etter lovlig innsending

Binance, verdens største kryptovalutabørsTorsdag kunngjorde den at den ville stoppe innskudd i dollar og oppmuntre kunder til å ta ut dollarene sine fra kontoene tidlig neste uke, etter at Securities and Exchange Commission, den amerikanske finansmarkedsvakthunden, anla søksmål mot den.

Mandag saksøkte Securities and Exchange Commission (SEC) Binance, sammen med styreleder Changpeng Zhao, for regulatorisk svindel. I følge dokumentet inngitt i en føderal domstol i Washington tillot Binance spesifikt innbyggere i USA å bruke plattformen selv om selskapet ikke er registrert hos amerikanske myndigheter. Siden torsdag,Vi suspenderer dollarinnskudd og informerer kundene våre om at våre bankpartnere forbereder seg på å suspendere dollaruttakskanaler fra 13. juni.Binance USA la ut på Twitter.Vi tar disse proaktive trinnene ettersom vi går over – i noen tid – til kun krypto-børserPlattformen er lagt til.Vi oppfordrer kundene våre til å ta ut dollar via bankoverføring… innen 13. junihun skrev i et notat til sine klienter.

Securities and Exchange Commission kritiserer Binance for ikke å registrere sin plattform eller kryptovalutaer, som BNB (Binance Coin) eller andre finansielle produkter, i USA. Regulatoren hevder også at i motsetning til hva Binance har hevdet offentlig, er det amerikanske datterselskapet og midler deponert der av kunder under kontroll av morselskapet.