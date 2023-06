Kryptovalutaer i møte med nye europeiske bankregler

Den europeiske banksektoren kan registrere nye lover i løpet av de kommende dagene. EUs politiske beslutningstakere som aldri har lagt skjul på ønsket om å regulere sektoren og spesielt bankenes tilgang til kryptovalutaer tar et gigantisk skritt og kan snart se drømmen gå i oppfyllelse. Alle EUs regjeringer vil nå støtte streng kapitalkontroll for banker. En beslutning som direkte kan påvirke to store kryptovalutaer.

Nye regler for å regulere kryptoaktiviteten til banker

Mangelen på tillit til kryptovalutaer vist av europeiske lovgivere i fjor førte til at det ble vedtatt nye lover for å bedre regulere kryptovalutaindustrien og alle aktørene eller institusjonene som er involvert i den. Blant disse lovene er MiCA: en lov som offisielt vil bli implementert om noen dager og hvis standarder styrer arbeidet til kryptoselskaper.

EUs regjeringer er også interessert i bankenes innføring av kryptovaluta og kunngjør at nye banklover er nært forestående etter flere måneders samtaler.

På et møte i Spania for å diskutere de nye reglene sa Mats Andersson, rådgiver for finansielle tjenester og markeder ved den europeiske svenske representasjonen, at «kommisjonsdokumentet er et godt grunnlag for handling før». Den svenske diplomaten sørger for at de andre 26 medlemmene var enige i denne saken.

Martin Merlin, direktør for finansmarkeder i EU-kommisjonen, sier på sin side at etter hvert som samtalene skrider frem, «er det mulig å komme til enighet innen utgangen av juni». Dermed er vedtakelsen av nye banklover nærmere enn noen gang. Men hva er implikasjonene for kryptovalutaer, som også står i sentrum for diskusjonene?

Hva er maksimal risikovekt for Bitcoin (BTC) og Ether (ETH)?

Med forbehold om nye bankkapitalstandarder fra EUs myndigheter, kan Bitcoin (BTC) og Ether (ETH) motta en maksimal risikovekt på 1250 %. Dermed er banker som ønsker eksponering mot kryptovaluta pålagt å møte svært høye kapitalkrav.

Ideen om å bruke en maksimal risikovekt på disse digitale eiendelene kom faktisk opp i januar i fjor og var et forslag fra Europaparlamentet. Imidlertid EU-kommisjonen foreslått å avbøte disse tiltakene Med lavere risikovekter av stablecoins regulert av MiCA.

Derfor bekrefter europeiske institusjoner sitt ønske om å regulere forholdet mellom banksektoren og kryptovalutaindustrien. Europaparlamentet kunngjorde sin plan om å innføre nye restriksjoner på kryptobetalinger i mars i fjor.