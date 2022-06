Kryptovalutaer: Investorer har aldri vært redde

Panikk grep markedene onsdag morgen, da Bitcoin nok en gang nærmet seg $20 000-grensen.

Bitcoin Fear & Greed-indeksen nådde et lavpunkt noensinne på onsdag. Indikatoren viste tallet «7» – et synonym for ekstrem frykt i markedene.

Den relevante indeksen er tilgjengelig fritt på nettet. Det er ment å være representativt for den generelle investorfølelsen. Traders bruker denne indikatoren regelmessig for å måle sjansene for en trendendring.

Frykt og grådighet-indikatoren beregnes basert på prisvolatilitet, handelsvolum, søkeordanalyse for sosiale medier, trender i Google Trends og den generelle dominansen til Bitcoin. Dette er selvfølgelig en teoretisk indikator, som likevel lar deg få en ide om den generelle følelsen.

«Kryptovalutamarkedet er veldig emosjonelt. Folk har en tendens til å bli grådige når markedet går opp og irrasjonelt selge eiendelene sine når det faller kraftig.» Siden forklarer. Derfor er et tilfelle av ekstrem frykt ment å være representativt for investorfrykt og er generelt likestilt med en god kjøpsmulighet. Omvendt indikerer en stigende indikator en markedskorreksjon.

Frykt og grådighet-indeksen varierer fra 0 til 100. I et oksemarked har indeksen en tendens til å stige over 80. Når prisene bryter sammen, kan den regelmessig falle under 20. Det er imidlertid svært sjelden at indeksen faller under 10 terskel. Siden implementeringen har den også bare falt én gang til under 8, i august 2019.

