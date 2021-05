KSAT utvider raskt KSATlite små satellittnettverk

SAN FRANCISCO – KSAT distribuerer raskt antenner over hele verden for å holde tritt med den dramatiske økningen i liten satellittaktivitet.

Bare i 2021 er den norskbaserte KSAT på vei til å legge til 42 antenner til KSATlite, dets nettverk som støtter små satellittkonstellasjoner. På slutten av 2020 inkluderte nettverket 22 antenner.

I løpet av seks måneder, fra september 2020 til mars 2021, vokste trafikken på KSATlite-nettverket like raskt som det gjorde for det samlede KSAT-nettverket mellom 2010 og 2018, sa Rolf Skatteboe, administrerende direktør og president i KSAT. SpaceNews Via e-post. “Hovedårsaken til dette er at alle satellittoperatører utvider flåten sin, og går fra den satellitten til en konstellasjon av mange,” la han til.

Trafikken på KSATlite-nettverket ble doblet fra 10 000 satellittpass per måned til 20 000 satellittpass i løpet av seks måneders periode i 2020. Innen juni vil nettverket sannsynligvis håndtere 30 000 pass fordi det allerede er over 1000 pass per dag.

KSAT ser ingen tegn til en nedgang i vekstraten.

“Tvert imot, når vi ser på antall nye satellitter i rørledningen og lanseringsfrekvensen, er dette en vedvarende trend,” sa Amund Nylund, administrerende direktør i KSAT, i en uttalelse. “Vi tror dette gjenspeiler dagens tempo i den kommersielle romindustrien og snakker om suksessen til KSATlite-produktet i dette raskt voksende markedet.”

KSAT har lagt til åtte antenner i KSATlite-nettverket i år. Ytterligere 34 er bestilt mens selskapet forbereder seg på å distribuere to til tre antenner per måned “spredt over hele verden, fra Svalbard [Norway] i nord til Troll [Antarctica] i sør, ”sa KSAT-talskvinne Nina Soleng. I tillegg til å utvide kapasiteten på eksisterende bakkestasjonsanlegg, evaluerer KSAT nye lokaliteter.

KSAT-ledere tilskriver også veksten i trafikken til fleksibiliteten selskapet har bygget inn i KSATlite-nettverket.

“Tradisjonelt definerte satellitten kravene til bakkestasjonen, og bakkestasjoner måtte derfor ta i bruk oppdragsspesifikt utstyr,” sa Soleng. “KSAT standardiserte bakkestasjonen, og hvis satellitteieren implementerte kravene til bakkestasjonen, ville de få et generisk grensesnitt mot bakken. Denne nettverkssentriske tilnærmingen øker driftsfleksibiliteten og reduserer kostnadene. “