KSUM inviterer kvinner som har ansvaret for å konkurrere i det globale arrangementet

Kochi: Kerala Startup Mission (KSUM), i samarbeid med She Loves Tech (SLT), har invitert søknader fra kvinneassisterte teknologistarter for verdens største start-up konkurranse for kvinner og teknologi.

Utfordringen “She Loves Tech 2021 Global Startup Contest” gir en internasjonal plattform for kvinnelige gründere og nyetableringer dedikert til å forbedre kvinnenes liv.

Konkurransen gir nystartede selskaper muligheten til å vinne opptil $ 50 000 fra konsulenttjenester hos SLT, Teja Ventures og ADB Ventures, spesialiserte medie- og veiledningspriser, rask tilgang til SLT-partnerfond og akseleratorprogrammer og mer.

Arrangementet vil bli innledet av en virtuell roadshow 21. juli av KSUM, som vil bli fulgt av National Grand Challenge 8. september, “She Loves Tech India”.

Søkere må ha et minimum potensielt produkt (MVP) og ha samlet inn mindre enn fem millioner amerikanske dollar. De må være en tidlig start, som er et teknologiprodukt som ofte påvirker kvinner eller en kvinnelig grunnlegger eller begge deler.

I år Australia, Bangladesh, Kambodsja, Kina, Frankrike, Tyskland, India, Indonesia, Israel, Italia, Latvia, Litauen, Malaysia, Mongolia, Nepal, Nigeria, Norge, Pakistan, Polen, Filippinene, Russland, Singapore, Sri Lanka, Thailand, Vietnam, De forente arabiske emirater og USA.

Børsnoterte startups vil ha muligheten til å møte investorer, motta veiledning og økonomisk støtte, gratis tilgang til kunnskapsverksteder og muligheten til å delta i globale arrangementer.

For å registrere deg, besøk: http://www.startupmission.in/shelovestech/. Siste dato for søknader er 31. juli.

For å delta i Virtual Roadshow, gå til: https://bit.ly/SLTRoadshow

KSUM er det nasjonale byrået for utvikling av entreprenørskap og inkubasjonsaktiviteter for Keralas regjering.