Kulde er fienden til batterier, til og med Nest-produkter

Flere brukere av to Nest-produkter beregnet for utendørs bruk, Nest Can-kameraet og Nest Doorbell-tilkoblet lås, har klaget i noen uker på problemer med å bruke dem. Begge enhetene er batteridrevne og med vinter i full gang, spesielt over Atlanterhavet der Golfstrømmen ikke når frem, kan de plutselig være ute av drift. Fenomenet er slik at Google har blitt tvunget til legg ut et spesifikasjonsarkhusk at batterier ikke liker kulde.

Spesielt kan batteriene til disse to enhetene ikke lenger lades ved negative temperaturer. Så snart det synker under 0°-merket, fungerer batteriet for å drive kameraet eller ringeklokken, men det vil ikke lades opp og autonomien vil gradvis avta. Google legger til at under -20° kan de to produktene slutte å fungere helt, siden vi er utenfor det forventede temperaturområdet (mellom -20 og 40° C).

Nest Cam er ikke redd for noen dråper, men kulden kan gjøre det flatere.

Problemet oppstår for brukere av Nest Cam eller Nest Doorbell uten strøm. Selv med en strømkilde kan ikke den smarte ringeklokken kjøre kontinuerlig på husstrøm, og hvis batteriet ikke lenger kan lades, vil den til slutt slå seg av hvis temperaturen holder seg under frysepunktet lenge nok. Kameraet har det best, og hvis det er på, vil det fortsette å fungere mellom 0 og -20°, selv om batteriet forblir tomt.

Nest-produktene er ikke spesielt dårlige på dette området, det er vanskelig å lade et hvilket som helst batteri i kulde. Utover hjemmeautomatisering er dette et velkjent problem for elbilsjåfører, som må forholde seg til redusert rekkevidde og langsommere lading om vinteren. Og prøv å lade din iPhone ved -20°, du vil også legge merke til at selv en hurtiglader vil slite med å øke autonomien til enheten…

Hvis du vil installere et kamera eller ringeklokke ute og regelmessig møter negative temperaturer, er det bedre å velge kablede modeller, som er mer komplekse å installere, men som ikke har batteri.