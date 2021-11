Kulde og smarttelefon: pass deg for dårlige overraskelser

Av redaksjonen

«TVel, jeg gikk akkurat fra 56 % batteri til 3 % “,” Smarttelefonen min er utladet når den var 47 % og jeg har ikke brukt den, hva skjer? “: Noen brukere har den ubehagelige overraskelsen å se at telefonen deres plutselig lades ut i løpet av denne perioden hvor temperaturene har falt. Faktisk, hvis du lar telefonen ligge lenge i kulden, tømmes batteriet … raskere Selv å slå seg av mobiltelefonen på én gang. Spørsmål? Litium komposittbatterier Lave temperaturer forårsaker en økning i den interne motstanden til batteriet og en reduksjon i spenning.

Hva skal man gjøre for å unngå en slik situasjon? Hvis du vet at du kommer til å tilbringe mye tid i kulden, hold smarttelefonen i en lomme der den kan… dra nytte av kroppsvarmen. Et annet tips: skaff deg et spesielt skall mot kulde, veldig nyttig for de som jobber utendørs.

