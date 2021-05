Kullavgifter reduserer utslipp, ikke arbeidsplasser eller økonomisk vekst

Det er lett å lage moro med noen økonomers tilsynelatende besettelse av karbonavgifter som det eneste verktøyet for klimapolitikk. Noen ser ut til å glede seg over å bevise at vi bare skal beskatte karbon og skatt karbon. I mellomtiden er det klart at karbonavgift alene ikke vil være tilstrekkelig, fordi mer enn bare “rettferdig” prising må gjøres for eksternalitet av negative utslipp, og på grunn av politikk. Å beskatte noe dårlig kan være en god ting objektivt, men ordet “skatt” høres fremdeles ut som et ord på fire bokstaver i Washington, DC.

Men blant alle disse argumentene, ville det være veldig lett å overse en enkel sannhet: karbonavgift, hvis det gjøres riktig, fungerer. Reduser utslippene av karbondioksid. Mer overraskende kan det øke økonomien samtidig.

For å finne ut hvordan, se på EU, ikke ledelsen Emisjonssirkulasjonssystem, Det største karbonmarkedet i verden. EU, ETS også, Redusere utslippAllerede før de historisk lave prisene starter Samlingen fortsatte Etter noen viktige politiske reformer. Emisjonshandel står imidlertid ikke alene. EUs ETS er en del av en mer omfattende klimapolitikk pakke, Inkludert politikk for direkte energisektor og delvis viktig nasjonal lovgivning.

Kullavgifter er en del av den nasjonale klimapolitikken. De fokuserer vanligvis på sektorer som ikke fanges opp av ETS i EU, noe som betyr fokus utenfor energisektoren og vekk fra noen av de mest kostnadseffektive kutt i utslipp. Det varierer også sterkt fra land til land, alt fra så lite som $ 0,25 per tonn karbondioksid som bare dekker 4% av Polens CO2-utslipp til over $ 125 per tonn som dekker rundt 40% av Sveriges CO2-utslipp. Denne dekningen overgikk Norge med 62% til rundt $ 50 per tonn.

Det brede spekteret i nivåer og dekning er et ikke-tull miljømardrøm, noe som indikerer mangelen på en generell klimapolitikk. I mellomtiden er volatilitet drømmen til økonomer, slik at de kan estimere effekten av karbonavgifter.

Jeb Metcalfe, professor i økonomi ved Tufts University, og Jim Stock, professor i økonomi ved Harvard, gjorde nettopp det og estimerte klima og økonomi. Effekt Karbonavgifter i Europa. Dommen deres: Hev avgiftene til $ 40 per tonn karbondioksid som dekker 30% av utslippene, og se etter kumulative utslipp med 4% til 6%. Dette er mye og litt.

Kullavgifter reduserer utslippene. Dette er en klar. Høyere skatter, som de i Sverige, har større innvirkning. nedskalere Utslipp omtrent 11%. Mindre skatter, som skatter i Polen, har liten effekt. Det er også klart at selv kutt i ambisiøse beskatningsland ikke er nær “tilstrekkelig” i noen forstand av begrepet, noe som indikerer enten behovet for betydelig høyere karbonpriser eller utfyllende politikk som går utover karbonprisen i seg selv.

Det er en annen nylig analyse som illustrerer dette. Økonomene Ryan Ravati, Geoffroy Dolphin og Felix Prettis fra universitetene i henholdsvis Oxford, Cambridge og Victoria har Analyser det Utslippspåvirkningen av all politikk for karbonpriser, inkludert karbonavgifter og handelssystemer for utslipp som EUs regelverk, over flere tiår. De fant at all nåværende politikk for karbonprising, fra Polen til Sverige og i 37 andre land med nivåer i mellom, har redusert karbondioksidutslipp med 1% til 2,5%. Dette er “skuffende lite”, og det fører forfatterne til en klar konklusjon: Kullavgifter alene vil ikke fungere. Det tar mye mer enn det Omfattende klimapolitikk Det går utover karbonavgifter og handel med utslipp alene.

Imidlertid er det i det minste en annen viktig konklusjon, og Metcalf og Stocks analyse er enestående i stand til å gi: karbonskatter, selv uten komplementære tiltak som å gjenopprette skatteinntekter ved å kutte andre skatter, senker ikke antall jobber eller BNP-vekst. Om noe, har de en “beskjeden” positiv effekt på begge.

Denne konklusjonen er i konflikt med det som kan betraktes som “standard” økonomisk tenkning. Klimapolitikk kan gjøre mye bra. Realistiske og kvantifiserbare lave CO2-utslipp fordeler. Men standardlogikk sier at det må være kostnader. Avveiningene er tross alt like forankret i økonomisk tenkning som logikken om at karbonavgifter betyr lavere karbonutslipp. ikke slik.

Bemerkelsesverdig er bevisene her ikke knyttet til en stor investeringspakke som US Jobs Act. Det kan være klart å konkludere med at mer enn $ 2 billioner i ekstra utgifter Betegner Flere jobber. Her er det imidlertid bare karbonavgifter som gjør susen. Ikke bare kommer den uten samlede økonomiske kostnader, men den har potensial til å ha positive effekter på både sysselsetting og BNP-vekst.

Ingenting av dette betyr at karbonavgifter eller handel med utslipp kan eller bør være alene. De gjør det ikke, og de kan ikke, og burde ikke være. Det er imidlertid like tydelig at de antatte økonomiske kostnadene ikke er en unnskyldning for ikke å inkludere dem som en del av en samlet klimapolitikk.

Gernot Wagner Han skriver spalten “Risky Climate” for Bloomberg Green. Han underviser ved New York University og er medforfatter av Climate Shock. Følg ham på Twitter: Bygg inn en Tweet. Denne kolonnen gjenspeiler ikke nødvendigvis uttalelsen fra Bloomberg LP og dens eiere.