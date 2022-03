«Kunder er de som ringte oss for å spørre om prisene var riktige»

Prisen på diesel denne lørdagen oversteg for første gang den symbolske tverrstangen på €2 / liter per pumpe. Som et resultat, på bensinstasjoner i landet, haster ikke bilister å fylle … bortsett fra i Campenhaut. Faktisk, som Last News rapporterte, stilte mange mennesker seg opp foran DATS24-stasjonen.

grunnen ? Uslåelige priser da diesel selges til … 1.077 euro per liter, og bensin 1.2 euro per liter! Og det var ikke bare en enkel feil i presentasjonen fordi bilistene som klarte å fylle bilen fikk det til for halve prisen. Åpenbart spredte nyheten seg veldig raskt og det dannet seg en lang kø foran bensinpumpa.

rette opp feilen

På sin side var Colruyt (som kjører DATS24) ikke klar over denne feilen. Våre flamske kolleger fortalte oss: «Kunder har kontaktet oss for å spørre om disse prisene er riktige.»

Feilen ble rettet ASAP og prisene er nå tilbake til det normale. Men det er umulig å vite hvor lenge og hvor mange som klarte å benytte seg av den uheldige «oppgraderingen». En ting er sikkert: DATS24 fra Campenhaut tapte mye penger denne lørdagen…

