Syklister utvikler seg i et miljø som ikke er designet for dem, i motsetning til for eksempel en racerbane.

Sannheten er at disse svimlende nedstigningene noen ganger er farlige og kan være bedre merket. «Syklister utvikler seg i et miljø som ikke er designet for dem, i motsetning til for eksempel en racerbane. Derfor må arrangøren ha et reelt forarbeid for å forebygge alle mulige problemerAvansert choucrine. I dag finnes det verktøy som lar løpere ta mer risiko, spesielt GPS. Det er en annen lesning enn vi hadde på den tiden.«

Ifølge nye teknologier lagt litt press Amorison. «Dette Det er sikkert at det finnes bruksanvisning Kommer fra laget, så vi prøver å holde oss på rekkevidden. Vi ser litt mindre respekt i racing i pelotonen enn før, og det smitter av seg merHan nevnte belgieren før han snakket om kvaliteten på sveitsiske veier. Tilstanden deres er veldig god. Sveits har derimot veldig lange rettstrekninger hvor du kan nå ekstreme hastigheter. Da er det bare en liten bevegelse, kanskje knyttet til vinden, og katastrofen inntreffer.«

En årvåken på og av sykkelen er avgjørende hvis det utvilsomt er svært fåfengt å finne den ansvarlige.