Kunngjør Multiversus Arcade og Rangering-moduser

Multivers Fortsatt i åpen beta, men det vil ikke holde den tilbake under konkurransenEVO 2022. Vi håpet å se i det minste noen gameplay-opptak av Morty planlagt på tirsdag Utgivelsen og utsettelse av sesong 1 nødvendigvis endret kommunikasjonen av Spillerens første spill Så han trakk seg tilbake til en liten sarkasme i sine neste moter.

Multiverse raseri mens du venter på oppdatering

Sportsdirektør Tony Huynh Han tok raskt scenen for å presentere et lite kart over hva vi kan forvente av sesong 1 Multivers. Så la oss starte med den mest fantastiske måten som er arkademodusen. Det er overraskende at det ikke ble annonsert. Huynh presiserte at modusen kan spilles i co-op uten å si om det kan gjøres solo.

Den andre modusen på bildet er den rangerte modusen, som er modusen som allerede er der i menyen, hvis du allerede har prøvd spillet, men ikke kan klikke på det ennå. En slik metode virket opplagt for denne typen emne. Vi er også mistenksomme overfor dette systemet, som ikke tillater at samme karakter tas to ganger på et lag, siden det var en av reglene for turneringen.

Kommer det flere karakterer enn forventet de neste månedene?

Ingen utgangsvindu Rick og Morty Men vi har bekreftet at andre karakterer vil dukke opp i denne første sesongen. Det er uklart hvor lenge den klassiske sesongen vil vare, men det er en god indikasjon på hvor mye jagerfly drar. Uunngåelig ble vi forsikret om at LeBron James ville motta ny kosmetikk, inkludert et Robin-skinn.

Alt som nettopp er nevnt vil skje i sesong 1, som ikke har noen startdato, men vi lover å kunngjøre det «veldig snart.» venter på Før sesongen Den blir endelig forlenget med en uke til den avsluttes 15. august, men det betyr ikke automatisk at sesong 1 starter 16. august, men det kan være et øyeblikk med tomhet mellom de to uten daglige gjøremål.

Multivers Foreløpig i åpen betaversjon på PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X og PC.