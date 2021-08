Kunngjøring av World Public Library of the Year 2021 i kveld

Årets verdensbibliotek blir offentliggjort i kveld, og Marrickville -biblioteket er en av fem finalister.

Kunngjøringen vil bli gitt på et arrangement som ble sendt direkte av presidenten for International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), Christine Mackenzie, under IFLAs årlige kongress.

De fem finalister er:

• Marrickville Library, Australia

• Deichman Bjørvika – Oslo offentlige bibliotek, Norge

• Forkynnelse, Belgia

• Nytt bibliotek i Ningbo, Kina

• Forum Groningen, Nederland

“Dette vakre offentlige anlegget er faktisk mer enn et bibliotek, det er et nytt torget for Marrickville, og det er med på å bringe hele samfunnet sammen,” sa indre vestordfører Darcy Byrne.

“Vinn eller tap, nominasjonen viser også at Marrickville og Indre Vest -folkerepublikken er fast på verdenskartet som et flott kulturelt reisemål.

“Etter å ha blitt anerkjent i 2020 som et av de 10 beste nabolagene på planeten, går Marrickville fra styrke til styrke, sa ordfører Byrne.

“Marrickville Library er et inspirerende rom som allerede har fått nasjonal oppmerksomhet som et av Australias mest imponerende arkitektoniske designbibliotek, og har nå vunnet ni National Architecture Awards, tre National Heritage Awards og en New York Landscaping Award. South Wales”, la han til.

IFLA -nominasjonen bemerket: “Marrickville Library, som ligger i en forstad til Sydney, har en vakker, adaptiv gjenbruk av en eksisterende historisk sykehusbygning.

“Transformasjonen fra en sykehusbygning til et levende nytt moderne bibliotek er nært knyttet til lokalsamfunnet.

“Biblioteket har et sterkt fokus på de sirkulære aspektene ved byggeprosessen, selv mursteinene fra de ødelagte delene av det gamle sykehuset blir gjenbrukt.”