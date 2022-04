Kunngjøringen av en ny Final Fantasy kleslinje hos Uniclo har blitt lekket

I den lekkede kunngjøringen er det en brikke for hvert større spill i serien og Final Fantasy 16.

(Bildekreditt: Uniglo)

Det japanske klesmerket Uniclo har ved et uhell lekket en ny Final Fantasy Signature-klesserie.

Den nye serien med trøyer dukket opp på den vietnamesiske versjonen av selskapets nettside før den raskt ble fjernet. Det var imidlertid en lang varsel for å la fellesskapet legge merke til det og lagre bilder av nye produkter. Selskapet har gitt ut en kort video som bekrefter T-skjorte-designene på sin YouTube-kanal.

Det er 16 unike T-skjorter i denne kolleksjonen, én for hvert hovedlinjespill i serien, og én for Final Fantasy 16 er fortsatt under utvikling. Samlingen vil bli laget for å feire seriens 35-årsjubileum.

Kolleksjonen er ikke særlig konsekvent i sin design, så alle har noe. Noen er dekorert med moderne kunst, andre er dekorert med logoer, og noen basert på eldre spill i serien er dekorert med pikselkunst.

Foreløpig ikke priset, men under samarbeidet med Pokmon, solgte voksenskjorter for rundt $ 25 og barneskjorter for rundt $ 19. Med tanke på at Final Fantasy-serien er rettet mot voksne som har vokst opp med denne serien, og at modellene til trøyene kun er for voksne, vil det være overraskende å se barneversjonen på salg. Muligheten er imidlertid ikke helt utelukket.

Ingen utgivelsesdato har blitt annonsert for disse T-skjortene (siden kunngjøringen opprinnelig ble lekket ved en feil), men vi kan anta at de vil være tilgjengelige i desember 2022 ved 35-årsjubileet for serien. Ellers venter selskapet på utgivelsen av Final Fantasy 16, utgivelsesdatoen er ikke annonsert ennå og er i ferd med å gi ut sin nye pakke.