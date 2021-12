Kunnskapen vokser rundt Omigron-varianten, men det er fortsatt lite kjent

Omigron sprer seg”Vi så det aldri med noen annen variant“Og”Finnes sannsynligvis i de fleste land«Tirsdag advarte generaldirektøren for Verdens helseorganisasjon (WHO), Tetros Adanom Caprese, at dette så langt er identifisert i nesten 80 land.

Dette medfører risiko for å endre ansiktet til Govit-19-infeksjonen. Nesten en måned etter å ha blitt identifisert, ser Omigran-varianten ut til å være svært smittsom og ser ut til å delvis ha unnsluppet vaksinen, en vesentlig ukjent: alvorlighetsgraden av infeksjonene. Her er hva vi vet og hva vi ikke vet om denne nye varianten av SARS-CoV-2.

Er den motstandsdyktig mot vaksiner?

Dette er en av de største utfordringene fra Omigran, ettersom eksisterende vaksiner allerede mister sin effektivitet over tid mot deltavariantinfeksjoner.

Mutasjoner i Omigran reduserer antistoffimmuniteten mot viruset betydelig. Effekt: Det kan re-infisere tidligere infiserte mennesker og kontaminere et stort antall vaksiner.

Ifølge en studie offentliggjort fredag ​​av Imperial College London, er risikoen for gjentakelse etter å ha blitt smittet med covidge allerede 5,4 ganger høyere i Omigran enn i Delta.

Og flere nyere studier, gjort i laboratoriet, har vist at nivået av antistoffer mot omigran vaksinert av Pfizer/Bioendech, Moderna og enda mer med Astrogenogen eller Sinovac har sunket.

⁇ Reduserer fristen i møte med Omicron-varianten: «Booster må leveres til hele befolkningen innen utgangen av januar»

Som spesielt Pfizer og Bioendech har rapportert, ser det ut til at boosterdoser klart øker immuniteten gjennom antistoffer, men vi er langt fra sikre på hvor lenge denne effekten vil vare.

Dette betyr imidlertid ikke at vaksiner mister all sin effektivitet. Dette er fordi antistoffer bare er en del av immunresponsen, inkludert celler kalt D-lymfocytter. Det er veldig vanskelig å måle, sa han.Cellulær immunitet“Men det spiller en veldig viktig rolle, spesielt mot alvorlige former for sykdommen.

Faktisk antyder en studie publisert denne uken i Sør-Afrika at Pfizer / BioNTech-vaksinen kan være mer effektiv mot alvorlige former utviklet av Omigran, inkludert de to første dosene.

Omigron ser ut til å forårsake vanskeligheter med syntetiske antistoffbehandlinger, spesielt for pasienter som allerede har vært innlagt på sykehus.

På den annen side kan man håpe at den ikke vil motsette seg anti-statlige piller nylig annonsert av Merck og Pfizer Labs. Dette er imidlertid en hypotese, knyttet til aktiviteten til disse stoffene, som fortsatt må støttes av fakta.

Er det mer eller mindre farlig?

Det er det store nå. Medisinske rapporter fra de siste ukene har gjort det klart at Omigran ikke er farligere enn sine forgjengere, inkludert Delta.

Dette er “Nesten sikker«Den kjente amerikanske vitenskapsmannen Anthony Fossie sa til AFP i begynnelsen av desember at han til og med trodde det var mindre farlig.

Men bør vi satse på denne begivenheten? Dette er en farlig innsats.

Allerede er de første dødsfallene rapportert i Storbritannia tidligere denne uken.

Tross alt advarer forskere mot en optisk effekt. Hvis Omicron er mindre farlig, men mer smittsom, kan effektene være alvorlige på leddnivå.

“Vi er bekymret for at folk kan anse Omigran som ufarlig“WHO-sjef advarer.”Selv om Omigron forårsaker mindre alvorlige symptomer, kan antallet tilfeller igjen overvelde uforberedte helsesystemer.“