Kunst. Bergen – Oslo-banen, ryggraden i Norge

Av: Samuel Delciani

I denne episoden pakker Art Program Invitation o Voyage sekken inn i Norge, hvor vi oppdager historien og det fortryllende landskapet til Bergensbanen, jernbanelinjen som forbinder Oslo med Bergen. Regnes som en av de vakreste linjene i verden, og er også ryggraden i landet. 496 km lang (avstanden mellom Bergen og Oslo via Drammen, selv om Bergensbanen forbinder Bergen med Hønefoss, dvs. 371,25 km), frakter den nesten 500 000 passasjerer hvert år.

Før jernbanens inntog ble det meste av landets transport utført sjøveien Jernbanen skulle forme Norge ved å binde sammen landets to største byer, den gamle hovedstaden Bergen og Nye Oslo. For å designe ruten til linjen, er det nødvendig å først identifisere de snødekte områdene. Bønder fikk i oppdrag å utføre målinger over hele regionen. Byggingen varte deretter i omtrent femten år, fra 1894 til 1909, året annekteringen begynte. Ingeniører måtte designe mange kunstverk, inkludert 182 tunneler, den lengste var Finns Tunnel (10,3 km). Igangsettingen av denne linjen er en viktig dato i norsk historie. I dag er det veldig populært blant turister. Toget krysser Hartangervitae, Europas største platå, som ligger over en spesielt trekantet grense.

Denne dokumentaren tar en kort tur ned en av de mest populære turistrutene i Norge. Flåmsbanen, «Flåmsbana», slynger seg mellom Myrdal (på jernbaneaksen Oslo – Bergen) og Flåm (867 m under), beliggende ved havnivå, i bunnen av et gap i Aurlandsfjorden. En arm av Norges lengste fjord (og den nest lengste i verden), Soknefjorden. En reise fullført innen en time. Det er en av de bratteste faste sporlinjene i verden. Nesten 80 % av gradienten er 55/1000 i en lang rekke på over 20 kilometer, og takket være dette betydelige fallet har Norges mangfoldige landskap blitt registrert på så kort avstand.

I dag kl. 17.25 i Art. Ring for reiser – Bergensbanen, Norges Jernbane. ARTE Frankrike, elefantdokumentar. Frankrike (2023)

👉 Denne artikkelen er hentet fra Utgave 3928 av La Vie du Rail.

