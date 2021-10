Kunsten å oppløse

Det har blitt en dårlig vane, men vi lar oss overraske hver gang. Utover rekordene vil han signere (det første stedet i verden som ble okkupert i mer enn 3 år, og serien på 39 kamper han har scoret minst ett mål …), den siste mesteren i kunsten å lage Belgia er proporsjonalt skuffende for forventningene det skaper. Som all kjærligheten hun fremkalte fra sine følgere, publikum og støttespillere, bar hun i hovedsak frøene til hennes selvdestruksjon. Til slutt lider vi mer enn vi elsker. En ekte følelsesmessig storm, hver stigning graver smerten litt dypere.

Det onde er vanskelig å prioritere, men i løpet av de siste 5 årene kan vi fortsatt se en (kronologisk) etappe: nederlag mot Wales i 2016, nederlag mot Frankrike i 2018, nederlag denne torsdagen i Torino mot den samme motstanderen. .. Frankrike to ganger. To ganger ble denne Facebook -naboen ofte møtt i en offisiell kamp og sjelden beseiret (selv i kontekst av en kamp, ​​aldri …). I begge tilfeller gikk ikke Blues suksess upåaktet hen. I St. Petersburg ble bevisene hans skjult av frustrasjonen over ikke å kunne nå eksperimentets siste fase og ved å overbevise seg selv om at prisen på estetikk sikkert må være en suksess. I Torino er denne franske erobringen besatt av en tumult, en indre uro, som løfter oss mot vår egen manglende evne. Fordi suksess Blues Ingenting skylder noen. I dag, hvis vi tør å bruke metafor, er Japan oss selv …

Scenen i andre omgang var i mine øyne veldig uforutsigbar. Hovedsakelig på grunn av Frankrike -laget (eller takk). Hvem kan lovlig tro (eller vil) at hun ikke kommer til å vinne? Alpene bakken…). Ja i Euro eller VM. I denne Nations League -hybrid var det mindre åpenbart. Ikke desto mindre ble det som i utgangspunktet virket som en bevisst tilnærming fra Belgia (å overlate ballen til motstanderen og telle balltapene) raskt et uttrykk for hjelpeløshet på ansiktet til det endrede laget (4 skudd i første omgang, 12 sekunder!) .

Det var der feilene våre kom fram. Det er mer sikkerhet på alle siderJason Denier Men var bedre i første omgang), og en øks ble “spist” av motstanderen i fravær av midtbanespilleren N’Golo Kanté Generelt bør oppgaven forenkles. Korn Axel Witzel Viste mindre suverenitet enn vanlig og Yuri TylemansTross alt savnet han spillet sitt. Fra euroen er det vanskelig å skylde på personen som sliter med å finne en posisjon der ingen kan nekte ham. På den annen side er skylden veldig åpenbar Roberto Martinez Det er (veldig) sen erstatning.

Dette er et konstant problem for vår trener, tilhengeren av “taktisk fleksibilitet” erklært, de lykkes ikke i å endre hendelser når de tar unødvendig retning. Vi ville allerede vært litt dristigere på Gigap, og ville ta en viss risiko. Gi stolthet over stedet, for eksempel for å passe og love oppturer og nedturer i karrieren (Kettler, Salgsmakere, …). Men Martinez verdsetter sine egne prinsipper så mye at balansen i et lag, hierarkiet, tjenestene som tilbys, noen ganger spiller en veldig viktig rolle. Når reaksjonen skjer, er det vanligvis for sent, og i motsetning til det som har blitt gjort nylig, har benken ikke lenger tid til å fortelle forskjellen.

Til Roberto Martinez, Belgia “Sterkere enn 2018“Talen hans dagen før kampen var lett å forstå, og han kunne ikke si det motsatte.” Stor takk for det store antallet spillere og økt erfaring fra et utvalg som fungerer som en klubb. Funksjonen er ikke feil. Selskap Og Fellaini), Eden Hazards frustrerte løp om å gjenvinne sin beste posisjon (et annet løp senker løpet igjen!), Og merk dessverre mangelen på defensiv lettelse (Vertonghen Og Alterviralt Viser tydelig vekt på årene. Når det gjelder den andre byen, er det usannsynlig at Qatar endrer løpet av mesterskapet …).

Euro 2016, VM 2018, Euro 2020 (eller 21), Nations League 2021. Endelig bommet fire sjanser til å løfte et trofé. I denne gruppen gjenstår bare ett: VM 2022. Men hvordan kan du tro at det vil oppnå mer ved å alltid bruke litt mer og bruke de samme strengene igjen?

Bør vi forårsake elektrisk støt? Det kommer sannsynligvis ikke utenfra. Så fra innsiden måtte Roberto Martinez ha på seg den tekniske direktørens lue … for å riste litt fasthet og tørre å henge noen nye rammer på veggen. Den historien “Wall of fame“Tricolor tar ikke opp mye støv, den er fra en midlertidig utstilling og blir til slutt et solid sett.