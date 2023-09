Kunstig intelligens for å kle av kvinner: Det er ulovlig og «virkelig bekymringsfullt», inkludert i Belgia

Kunstig intelligens-applikasjoner gjør det mye lettere å «kle av» hvem som helst. Eller hvilken som helst kvinne: Hjemmesiden til applikasjonen som brukes i Spania gir ikke noe uttrykk for menn. Motto: «Kle av hvem som helst, kle av kvinner gratis.» Så det er åpenbart at intensjonen var å gjøre dette uten samtykke fra kvinnen som ble fotografert. Appen opplyser også at den ikke lagrer noen data. Tjenesten tilbys på engelsk og russisk. Ifølge Euronews koster 25 nakenbilder 10 euro.

Så «service» er mer tilgjengelig, men likevel Helt ulovlig.

For det første når det gjelder personvern. Til redaksjonen først: Å ta noens bilde og sende det til en app bryter med loven som beskytter personvernet etter tre prinsipper.

Åpenhet: Du har rett til å vite nøyaktig hvem sine data blir behandlet, for hva, av hvem, hvordan og til hvilket formål.

Hensikt: Dette prinsippet er viktig i denne saken fordi selv om et bilde er offentlig (for eksempel lagt ut av en person på et sosialt nettverk), kan det ikke samles inn og gjenbrukes av en tredjepart til noe formål. bør være Et rettslig grunnlag Gjør det.

Sikkerhet: Data skal behandles på en slik måte at det sikres hensiktsmessig beskyttelse av personopplysninger, herunder beskyttelse mot uautorisert eller ulovlig behandling.

Selskapet som utviklet appen brøt også. Når du ser hvem som står bak denne nettsiden med en applikasjon som WHO, applikasjonen har eksistert siden april 2023, er bare nylig tilgjengelig og er vert i USA. Resten av informasjonen som adressen eller firmanavnet bak denne appen er skjult.

«Rett til beskyttelse av personvern, General Data Protection Regulation (GDPR) gjelder for alle medlemsland i EU, inkludert selskaper som leverer tjenester i Europa.E», forklarer Nathalie Smuha, Professor ved Juridisk fakultet ved KU Leuven og forsker i teknologirett og etikk ved New York University. «Hvis de bruker personopplysningene til europeiske borgere, faller de inn under denne loven. Et bilde av noen og deres stemmeopptak er personlige data.

Så det er ikke snakk om å lage en «vits» ved å klone en fyrs stemme uten hans samtykke. selv der, Det har vært tilfeller av overgrep, for eksempel at en amerikansk mor mottok nyheter fra datteren om at hun var blitt bortført. Det er ingenting. Stemmen til denne unge kvinnen, klonet av AI, gjorde henne bekymret.

«Denne loven sier at du trenger et rettslig grunnlag for å bruke noens bilder. Det er mange. Samtykke er ett av dem. Og i den spanske saken er det klart at ingen av disse kvinnene hadde det. Det er derfor den første lovbruddet.»

Et annet aspekt hvor brukere og selskapet er i brudd: immaterielle rettigheter. «Bilde- og identitetsbeskyttelse gjelder», KULeuveun-forsker bemerker.