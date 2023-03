Kunstig intelligens og Chatbots: ChatGPT, en maskin med potensial, men ikke virkelighet …

Denne uka Podcast «Click – The Turning Point» Sjekk ut ChatGPT, en chatbot som ble lagt ut på nettet av OpenAI siden november i fjor. Hvordan virker det? Hvilke muligheter gir det og hva er dets begrensninger? Vi forstår alt dette Antonin DescampeProfessor i medieinnovasjon ved UCLouvain og forsker med spesialisering i kunstig intelligens ved Medialab du Miil.

For UCLouvain-forskeren bør det ikke være noen feil om hva ChatGPT faktisk er: en «chat-bot»-versjon av en språkmodell (GPT3) basert på et kunstig nevralt nettverk.

Det er alt å si… «Et system som på en eller annen måte ser ut som et barns hjerne til å begynne med, men det har blitt trent på store mengder tekst, slik at det lærer å gjenkjenne tekst, analysere det, oversette det … og generere dem. Det gjør dette. Det lærer å gjenkjenne teksten kontekst som ordene befinner seg i, for eksempel Niagara Hvis han ser ordet «fall» assosiert med ordet «fall», vil han utlede at de forventede ordene er assosiert med en foss. Hvis ordet assosiert med ordet sykkel er renne , vil han utlede at ordene som omhandler sykkelfall forventes fra ham.»