Kunstig intelligens: Så nyttig, så forvirrende

En Google-ingeniør sa at han samhandlet med et «sensitivt» og «bevisst» program. Dette er LaMDA, et dataprogram utviklet for å generere samtaleroboter. En annen kunstig intelligens forklarer at det er et ekorn. Er det bare mulig? Og fremfor alt, i hvilken grad bør denne forskningen gjøres åpen for allmennheten? Dekodet.

Blake Lemoine, en ingeniør fra GoogleHan argumenterte nylig med en kunstig intelligens offentlig. så forklart være klar over sin eksistensi tillegg til å føle utbrudd av tristhet eller begeistring mens du leser «Les Miserables». For Stuart Russell, professor ved Berkeley, «vil maskinen med samvittighet sannsynligvis aldri se dagens lys, men før slutten av århundret vil beslutningskapasiteten til automater erstatte den til mennesker på nesten alle felt. vi må forberede oss på ankomsten av denne superintelligensen.» Dette mener også presidenten i Ukraina. Volodymyr Zelensky det, på et opptak fra kyiv og overført som et hologram til VivaTech, forklarte at på mange områder er kunstig intelligens like sterk som mennesker. Det er opp til sistnevnte å kontrollere den og gjøre god bruk av den slik at den bidrar til felles beste.