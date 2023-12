Kunstig intelligens vil føre menneskeheten inn i en «ny opplysningstid», sier Yann Leegan.

Dette kan også interessere deg [EN VIDÉO] Intervju: Hvordan ble kunstig intelligens født? Kunstig intelligens har som mål å etterligne funksjonen til den menneskelige hjernen, eller i det minste dens logikk.

ChatGPT, lansert for et år siden, imponerte ham ikke, fordi han så for seg det før noen andre: i tretti år satset franskmannen Yann LeCun alt. Dyp læring, dyp læring, som trener datamaskiner i stedet for programmering. Raset hans gjorde denne visjonæren til en global stjerne innen kunstig intelligens, «Faderen til AI». Men han tenker allerede på i overmorgen, utover skaperne av denne populære teksten og bildet som allerede er utdatert for ham.

På 30 år, til tross for skepsisen til mange av hans jevnaldrende, har denne pioneren sett sitt forskningsfelt etablere seg som århundrets mest innovative, i hjertet av all AI i dag. Språkmodeller, innholdsgenererende kunstig intelligens, men også autonome biler, ansiktsgjenkjenning, prediktiv deteksjon… resulterer i mange flere teknologier.

Med chatGPT og annen generativ AI lansert i november 2022, er til og med allmennheten kjent med konseptet og forstår potensialet ved å lære datamaskiner. Den ultimate anerkjennelsen, i 2019, mottok Breton Turing-prisen, tilsvarende Nobel i informatikk.

Denne morsomme, raskttenkende sekstiåringen ble utdannet ved University of Pierre og Marie Curie i Paris og deretter professor i New York, og ble ansatt personlig av Mark Zuckerberg i korridorene på en konferanse i 2013. Siden den gang har han ledet AI-forskningslaboratoriet til Meta Group (Facebook, Instagram).

På sporet «Learning Machines».

Merket som 9-åring av 2001, A Space Odyssey, en film om farene ved den bevisste datamaskinen av Stanley Kubrick, som veldig tidlig var interessert i de første personlige datamaskinene. I en alder av 21 førte en debatt mellom den amerikanske lingvisten Noam Chomsky og den sveitsiske psykologen Jean Piaget om natur og intelligensoppdragelse ham ned på veien til «læringsmaskiner».

Rekruttert av Bell Labs i 1988, forsøkte han å bruke denne nye teknikken på håndskriftgjenkjenning på håndskrevne sjekker. Suksessrate: 50 %. Bell kaster inn håndkleet. Teknologien anses som kompleks og svært krevende for datakraft. Yann LeCun fortsetter. I 2003, sammen med forskerne Geoffrey Hinton og Joshua Bengio, organiserte han det han kalte en «nevral nettverkskonspirasjon» for å fornye interessen for det vitenskapelige samfunnet gjennom konferanser. I 2012 ga deres innsats endelig resultater: Hinton og andre forskere vant en konkurranse om bildegjenkjenning. Dyp læring.

Massen av data tilgjengelig på Internett og den økende kraften til mikroprosessorer gjorde drømmen hans mulig. » Over natten droppet folk alt de gjorde for å bruke disse modellene », minnes Yann LeCun frigjøring. » Jeg har aldri sett dette i vitenskapen «.

En selvsikker og lidenskapelig pioner, han gjør sin forskjell

Til et punkt hvor noen av kollegene hans er litt redde. I mai 2023 forlot hans sidekick og medvinner av Turing-prisen, Geoffrey Hinton, 75, Google og forklarte « å angre «Hans oppdagelse, dette» Det vil være en fare for menneskeheten «. I sommer ba en gruppe store forskere, gründere og eksperter, inkludert Elon Musk og Sam Altman, om et seks måneders moratorium på AI-forskning, som etter deres mening truer menneskehetens eksistens.

Dette er ikke tilfelle for Yann LeCun, en rasjonell ateist som tror på fordelene med AI og fremgang generelt. » Å ville bremse forskningen på AI er beslektet med en ny ambivalens «, kunngjorde han. Ifølge ham, teknologiledere, » Så frykt » Å opprettholde monopol og deres virksomhet.

« Mennesker har sunn fornuft, men maskiner har ikke. «

Mot den globale kjepphest, hevder han sine forbehold overfor AI-en han lager. » Dagens AI og maskinlæring er virkelig kjedelig. Mennesker har sunn fornuft, men maskiner har ikke. Jeg har ingen frykt for at AI vil unnslippe vår kontroll og føre til ødeleggelse av menneskeheten «.

ChatGPT? Ifølge ham er det » Blindvei «, en statistisk prediktiv modell brukes ikke lenger» Om 5 år «. Imidlertid introduserte hans arbeidsgiver, Meta, lignende AI-er. Men Yann LeCun opprettholder sin utmerkelse. Og han tror på det så mye han kan.» Ved hjelp av AI vil alles intelligens og kreativitet bli forsterket. Det vil innlede en ny tidsalder av opplysning «.