Kunstneren Tadashi Kawamata dekorerer fasaden til en bygning i Paris med et rede av stoler

En stabel med rustikke trestoler faller ned fra tredje etasje: Den japanske kunstneren Tadashi Kawamata, en spesialist på stedsspesifikke arbeider og forpliktet til en miljøansvarlig tilnærming, har sin «reir«Fasaden til en elegant bygning i hjertet av Paris.

Denne uvanlige konstruksjonen for Liagre Gallery, en luksuriøs utstillingshall for interiørdesign, fremhever forholdet mellom kunst og arkitektur og stiller spørsmål ved publikums «En annen bruk av møbler«, forklarer Tadashi Kawamata til AFP. Emmaus-foreningen er et resultat av en donasjon av fire tonn gamle møbler.

Denne plasseringen er så viktig, som ligger på rue du Faubourg Saint-Honoré, et steinkast fra Elysée-palasset, at den japanske kunstneren installerer sitt arbeid i sentrum av en «Maktsenter«For å forsterke gjenklangen. Denne massen på fasaden, slik Tadashi Kawamata beskriver den.»Parasitt«, men et skjult område inne i bygningen skaper et gap»forvirring«Det ytre og gir betrakteren en mulighet til å gå inn i interiøret»Rede«.

Kunstnerens besettelse stammer fra japansk mytologi, der et fuglerede er installert i en bygning «Sikkerhetsskilt«, argumenterer han. Tadashi Kawamata er forfatteren av hundrevis av stedsspesifikke verk i Frankrike og rundt om i verden, fra Montreal til Tokyo, New York, Barcelona, ​​​​Metz, Nantes, men også Gent og Brugge. Arbeidene hans provoserer alltid. Sterke reaksjoner: «Enten elsker folk det, eller så hater de det.«, spøker billedkunstneren.

Kortvarig, komposisjonen er å se i galleriet frem til 31. oktober.