Kunstneropphold: Claire Williams

15. oktober starter kunstneren Claire Williams et kunstneropphold ved Friluftsmuseet i samarbeid med CESAM, ULièges forskningssenter for nanoteknologi.

gjør det usynlige

For sitt opphold ved Friluftsmuseet vil Claire Williams samarbeide med forskningsenheten CESAM (Complex and Entangled Systems from Atoms to Materials) og mer spesielt med professorene Alejandro SILHANEK og Ngoc Duy NGUYEN, spesialister i nanoteknologi, for å lage et arbeid som vil til slutt oppløses, på grensen av det synlige og det usynlige.

Nanoteknologiavdelingen bruker mange nanoteknologiske teknikker. På slutten av residensen håper kunstneren å ha litografiert en historie som gir mening i dag på nanometerskala. Hos forskerne starter både kunstnerisk og vitenskapelig refleksjon rundt valg av materialer og innhold som skal spilles inn. Andre vitenskapelige avdelinger kan også gå inn for å vurdere andre teknikker.

Materialiser bølgene

Fra den hackede strikkemaskinen, tekstiler forvandlet til fangeoverflater eller skapelsen av håndlagde elektroniske komponenter, sitter Claire Williams» verk i krysset mellom håndverk, lyd og elektronikk. Arbeidene hennes søker å fange de mange variasjonene av vårt elektromagnetiske spektrum og ta form av vevde antenner, broderte radioer og installasjoner. Elektromagnetiske bølger materialiserer seg i vevde punkter, i lydvibrasjoner eller til og med i form av lyspulser. Spesielt lager han enheter som kombinerer håndverk og elektronikk eller skulpturerer elektroniske komponenter for å synliggjøre de elektromagnetiske bevegelsene til magnetosfæren vår, solen eller kroppen vår. Dens grensesnitt som kombinerer broderi, elektronikk eller glass gir oss et taktilt forhold til sensitive fenomener. Han jobber for tiden med utforskningen av eteren, i krysningspunktet mellom praksisene til okkulte og eksperimentelle vitenskaper. På denne måten utforsker den vårt forhold til verden av de usynlige, og reaktiverer forlatte stier til visse vitenskapsmenn og forskere fra midten av 1800-tallet.

Dette kunstneroppholdet er et resultat av samarbeidet mellom Friluftsmuseet og Réjouisciences, som en del av museums- og kultursenterprosjektene.