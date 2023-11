Kuppjegere gir næring til 12 milliarder dollar på Cyber ​​​​Monday shoppingvanvidd – 27. november 2023 kl. 20:58

Forhandlere trykker på send-knappen på push-varsler, tekstmeldinger og streaming av videoannonser for å nå amerikanske kunder på Cyber ​​​​Monday, og markedsføre kosmetikk, elektronikk, leker, klær og andre produkter til betydelige rabatter.

Cyber ​​​​Monday-nettutgiftene forventes å nå 12,4 milliarder dollar, ifølge Adobe Digital Insights, som sporer data fra Adobes Experience Cloud-tjeneste for e-handelssider. Ifølge Adobe er dette rekord og 5,4 % mer enn i fjor.

Ved middagstid så investorer på Amazon, Walmart og Apple som dagens vinnere.

«Det er litt tidlig å se hvordan alt dette kommer til å spille ut,» sa Jim Worden, investeringssjef i Wealth Consulting Group, som eier Amazon-aksjer. «Det er fortsatt gode pengebruk på nettet.» «Når prisene på TV-er og noe elektronikk faller så mye, vet jeg ikke i hvilken grad gjennomsnittsforbrukeren vil kjøpe disse produktene,» sa han.

Brian Mulberry, kundeporteføljeforvalter hos Zacks Investment Management, som eier aksjer i Amazon og Walmart, sa: «En av de største tingene vi vil se er hvis rabattene begynner å intensivere utover dagen.»

Men Amazon og Apple «trenger ikke å rabattere så mye,» sa han, og pekte på sunn forbrukeretterspørsel etter varene deres på Cyber ​​​​Monday.

Carol Spiekerman, en detaljhandelskonsulent, sa ved middagstid mandag at «de dype rabattene ikke har kommet ennå, og kunder er alle klar over det.» Han påpekte at lav butikktrafikk på Black Friday, dagen etter Thanksgiving, indikerer at forbrukerne er mer etterspurt.

Som regel

Black Friday-salg

Butikker og nettsalg økte med 2,5 % fra i fjor.

I følge Mastercard SpendingPulse

Den måler alle betalingstyper. Nettsalget i USA økte med 8,5 %, mens butikksalget bare vokste med 1,1 %.

Charles Sizemore, investeringssjef i Sizemore Capital Management, sa at han forventer at forhandlere vil bli tvunget til å kutte prisene ytterligere i de kommende ukene.

Så han bekymrer seg for fortjenestemarginer i en tid hvor innsats- og lønnskostnadene ikke faller og forbrukerne fortsatt krever. Mr. Trump, som eier rundt 2 millioner dollar i aksjer i Walmart og Target. «Jeg tror definitivt marginene vil bli redusert i løpet av høytiden,» sa Sizemore.

I følge Vivek Pandya, hovedanalytiker hos Adobe Digital Insights, kan kunder i siste øyeblikk bruke 4 milliarder dollar mellom 18.00 og 23.00 ET alene. «Forbrukerne vil være bekymret for at rabattene svekkes senere,» la han til.

Amazon begynte å selge Cyber ​​​​Monday-tilbud fra og med lørdag, inkludert opptil 46 % rabatt på utvalgte Instant Pot-kjøkkenapparater, 37 % rabatt på utvalgte Vitamix-miksere og 35 % rabatt på Amazon-enheter, inkludert Amazon Fire 55-tommers TV.

Walmart, ivrig etter å ta markedsandeler, kuttet prisene fra søndag til mandag, og falt sammen med en trend for forhandlere å tilby tidlige rabatter på viktige handledager. På mandag økte Walmart rabatten på utvalgte klær til 60 %, opp fra 50 % på Black Friday.

Apple tilbød Apple-gavekort verdt opptil $200 for kvalifiserte kjøp.