Kurt, en 49 år gammel belgier, beskrev sin grufulle opplevelse da han fant sin stjålne bil på Facebook i 2009: «Det er så urettferdig»

I 2009 ble en av bilene hans, en Volkswagen Golf 2 Edition, stjålet. Han bodde i Tubize på den tiden, og forteller til HLN at han parkerte bilen i oppkjørselen hans: «Jeg kom tilbake fra jobb og måtte skynde meg inn for å skifte bleie til datteren min. Normalt parkerer jeg alltid bilen min inne, men ikke da. Tjue minutter senere har hun gått fra oppkjørselen min.

Det er aldri for sent. 49 år gamle Kurt Reygaard fra Belgia kom med en morsom overraskelse mens han scrollet gjennom tråden sin på Facebook.

Ettersom han rapporterer tyveriet flere ganger, hjelper ingenting og Kurt mister gradvis håpet … til den dagen han finner eiendommen hans på det sosiale nettverkets Marketplace. «Det er akkurat min bil,» sa han til seg selv først. Bare, han begynner å uttrykke mange tvil: «Her og der var det forskjeller på bilen min, for eksempel felger osv».

Men han kontakter selgeren og drar dit for å ta vare på detaljene: ny farge, nye seter og nye felger, bilen hans har endret seg mye. Vi forklarer ham den nyere historien til eiendommen hans: den nye eieren kjøpte den for fem år siden uten å registrere den i Wallonia.



«Jeg sier ikke at denne fyren ikke hadde noe med tyveriet å gjøre, men jeg vil ha tilbake bilen min. Den er for tiden verdt 10 000 til 15 000 euro. Jeg tilbød meg å kjøpe den tilbake for 6500 euro uten reservedeler. Kan du forestille deg: kjøpe tilbake din egen stjålne bil? sier Kurt opprørt.