«Kurt var sjalu på Dave»: Nirvanas offisielle biograf forklarer hvorfor Kurt Cobain «falt inn i» Dave Grohl

I følge Nirvanas offisielle biograf Michael Acerat var Kurt Cobain «sjalu» på vennen og trommeslageren Dave Grohl.

Acer vil gi ut en deluxe-utgave Kom som du er: Historien om Nirvana, hans offisielle nakenbiografi, 24. oktober. oppdatert tekst, The Amplified Come As You Are: The Story of Nirvanabeskrives som «En unik bok med hundrevis av nye merknader i essaystil som utdyper vår forståelse av dette legendariske bandet og tiden de levde i.»

Markedsfør boken og snakk om albumets 30-årsjubileum I livmoren Fra Nirvana deltok Azeroth nylig i en podcast Nå musikken Fra Rolling Stone med forfatter Brian Hiatt. Et av temaene som ble diskutert var forholdet mellom Cobain og Dave Grohl. I originalboka Kom som du erAzeroth siterte Cobain som beskrev Dave Grohls gitarriff på «Centless Apprentice».I livmoren «Dum».

«Ærlig talt, jeg synes det er litt for overbærende»Acerat er enig.

Brian Hiatt nevner et annet sitat fra Cobain der han sier om sin venn: «Dave er den mest balanserte fyren i hele verden.»

«Jeg tror Kurt gjorde narr av Dave, delvis fordi han var ganske rettferdig og normal.» Acerat forklarer. «Han var en berømt, jævla fyr, egentlig. Og jeg tror Kurt gjorde narr av det fordi han ikke var et monster, og han var sjalu også. Jeg tror Kurt var litt sjalu på Dave, fordi Dave var flink.»

Forfatteren beskrev at Cobain snakket om å sparke Dave Grohl i 1993, som Foo Fighters-frontmannen selv bemerket i et intervju. Ørn I 2021 er imidlertid hans side av historien litt annerledes.

«Vi var på vei til Los Angeles for å starte produksjonsprøver for In Utero-turneen, og jeg satt noen rader foran Kurt og Kristus.»Han husket. «Jeg hørte Kurt si at vi trenger en grunnleggende trommeslager som Don Peters [de Mudhoney]», hvem var fyren de nesten ansatt da jeg ble med i bandet. Jeg var veldig opprørt fordi jeg trodde alt var bra. Jeg snakket med Chris og sa: «Hva vil du egentlig gjøre? For hvis det er det du trenger, gi meg beskjed, så kan vi la det være. Jeg fortalte til slutt Kurt om det, og han sa: «Nei, det er ikke det vi ønsker å gjøre.» Jeg trodde du måtte bestemme deg for hva slags trommeslager du egentlig vil ha, og de bestemte at jeg skulle bli.

