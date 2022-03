Kvalifisert og ikke bestått i Q1 (Midlertidig) – Inside GP

Den første dagen av Qatar Grand Prix er over. Hvem er midlertidig kvalifisert for Q2? Hvem bør oppgradere eller delta i Q1? Poenget før den tredje gratis treningsøkten er å redusere sjansene for forbedring for førere med høyere temperatur.

Påminnelse om reglene: På slutten av tre gratis treningsøkter kvalifiserte 10 raskeste MotoGP-ryttere (14 i Moto2 og Moto3) seg direkte til Q2, som er en slags «finale»-kvalifisering. Alle andre møtes i Q1, hvor de 2 beste får billetter til Q2 (topp 4 i Moto2 og Moto3). Den tilbyr totalt 12 ryttere i MotoGP Q2 og 18 ryttere i Moto2 og Moto3.

Tellerne tilbakestilles til null i Q2, og klassifiseringen av økten definerer startpunktet for de involverte sjåførene. For andre refererer vi til Q1-klassifiseringen (3. i Q1 MotoGP = 13. i fase, 4. i Q1 = 14. …).

GP Qatar (lokal) – kombinert J1 MotoGP (midlertidig topp-10 i Q2):

Oppgaven ble utført for Suzuki Hector-teamet (Alex Rins 1., John Mir 3.) fordi tiden til de to mennene ikke skulle komme blant topp 10 på lørdag. Mark Marquez (2.) bør være trygg for Honda så vel som George Martin (4.) i Ducati. Yamaha, sammen med sine to offisielle ryttere, leverer viktige varer 61 prosent foran Franco Morpitelli (5.) og Fabio Cuartaro (8.) (8.).

Er viseverdensmester Francesco Bagno (10.) i fare? Det avhenger av kjøreforholdene og muligheten for å kjøre på 1’53 i FP3. Hvis ingenting beveger seg, vil Eni Bastianini (11.) og Takaki Nakagami (12.) være Q1s favoritter, men det vil være nødvendig å regne med at Miguel Alviera (13.) og Brad Binder (15.) prøver å gli inn i KDM. Hvorfor ikke kvalifisere for Andrea Tovicioso (14.), hvis dårligste resultat er sjuende i LoC. For Johan Sarko, bare på 18. plass, er steget høyt, men vi vet han kan krysse det.

GP Qatar (lokal) – Integrert J1 Moto2 (midlertidig topp-14 i Q2):

På slutten av de to første gratis treningsøktene kom noen overraskelser, spesielt de tentative kvalifikasjonene til nykommerne Philippe Salak (7.) og Manuel Gonzalez (14.), som slo ut Moto2-europamester Fermín Aldeguer (15.) og nå. George Navarro (16.) fikk erfaring ved porten. Det gikk ikke til Joe Roberts (17.) heller, han ville, i likhet med lagkameratene, himle med øynene på 1’59 på lørdag. Barry Baldas (20.) fra Belgia skal prøve å få det første Q2 av karrieren i divisjonen.

GP Qatar (lokal) – kombinert J1 Moto3 (midlertidig topp-14 i Q2):

Ingen av favorittene sitter for øyeblikket fast, og det forventede hierarkiet respekteres generelt. På 17. plass kommer franske Lorenzo Fellon, som kun er 92.000 fra siste kvalifiseringsrunde, okkupert av Denis Anco.

