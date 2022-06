Kvalifiserte Arnold Delvenne fra Belgia fra «Top Chef» seg til finalen?

«Oppdag den mest uventede maten«, Dette er utfordringen som startet for de tre semifinalistene Utmerket kokk, Sebastien, Louis og Arnaud. Hver gang måtte kandidatene påtvinge jevnaldrende et måltid. Kandidater vil ikke få poeng dersom initiativtaker til prøven vinner, derimot vil semifinalisten som vinner eksamen pålagt av en annen kandidat vinne ett poeng.

Legios åpner ballen med en rett Han forteller om barndommen«, En … ny tolkning av tunfiskfiske!»Jeg anbefaler å dra på tunfisk!«, Kaster den unge mannen under Louises spørrende blikk.»Jeg hadde aldri hørt om dette i mitt liv. Annerledes«, kommenterer Doros-teamets kandidat.»Tunfiske er nasjonal mat»Arnaud forklarer før han avslutter «Gjør deg selv en tjeneste, men respekter meg!»

Arnauds gjenopplivning av tunfiskfisket falt fiendene hans. Selv om han var fantasifull når det gjaldt å representere fisken og fiskestanga på tallerkenen, tok Lewis tredjeplassen. «Det er en gastronomisk dimensjon, men smaksmessig blir jeg litt borte fordi jeg ikke har belgiske notater.Den belgiske kokken Chang Hoon Digimbre forklarer etter å ha smakt på Louis sitt måltid med Philip Etsebest.

«Jeg liker å overraske meg selv og være på et sted du ikke forventer«, Louise kaster på sin side et måltid på Sebastien og Arnad. Faktisk var overraskelsen der. Kandidaten tilbyr kameratene søtsaker med svineblod og opal.»Vi må være kule i dette arrangementet, det kommer ikke til å bli lett.», begynner Sebastien med en vits. «Jeg kan blø inn i en dessert, men jeg har ikke laget en bloddessert«, gjengjeldte Arnad. For å smake på denne retten slutter Philip Etsebest seg denne gangen til Simon Sanoni, en ekspert på italiensk mat.Eksepsjonell«, Ligger på toppen av Louises matrangering, så tellerne står alltid på null.

Sebastien er den siste kandidaten til å lansere en utfordring og foreslår en Hare a la Royal-nytolkning. Trestjerners kokk Christian Le Square vurderer semifinalistenes retter med Meilleur Ouvrier de France.

På slutten av denne testen vil finalistene bli avslørt. Ved å beseire Sebastien i sitt eget arrangement får Arnaud et poeng så han kvalifiserer seg til finalen. På vei videre med tårer fikk belgieren også lagkameraten Glenn Vieille til å gråte. «Jeg var den første belgieren som nådde finalen Flott kokk, sier Arnaud.Går fra det individuelle valget til finalen Topp Sif, hvem ville ha stolt på det? Dette er fortsatt en belgisk historie folkens, la meg fortelle dere!«Belgiske Luis blir nummer to – opp denne sesongen. Sebastien er på sin side tvunget til å gi fra seg rustningen.»Jeg kommer ikke til finalen, men det er greit. Jeg håper jeg ikke vil skuffe noen«, erklærer, veldig emosjonell og mislyktes i semifinalen.

Hvem vinner finalen, Arnaud eller Lewis? Utmerket kokk ? Svar på RTL-TV onsdag kveld.