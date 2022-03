Kvalifiserte belgieren Axel Hirsox seg til oppfølgeren til «The Voice, The Most Beautiful Voice»?

Basert på sin erfaring i Stemme BelgiaFor nesten 10 år siden, på Eurovision, representerte han Belgia i 2014, med Axel Hirsox som prøvde lykken. Stemme, veldig vakker stemme, Denne lørdagskvelden. Etter lang tids sykdom måtte Carolo-sangeren tilbake på scenen. Så sjansen for at TF1 dukker opp i Telecroset kunne ikke gjøres bedre.

Spesielt valgte 39-åringen å illustrere hele universet til Gjons tårer, som skal representere Sveits under Eurovision 2021.Dette er en støtte fra fortiden min og en ikonisk kandidat til Eurovision«, han sa. «Jeg likte den komplekse delen av denne sangen. Dette er høydepunktet på veldig rask og veldig kort tid. Å synge den er for å vise at jeg ikke fornekter fortiden min.«

Da han så at treneren ikke kom tilbake, trodde Axel Hirsox at hans franske eventyr allerede var over. Men i siste liten skravlet Mark Lao. «Jeg var glad. Jeg pustet lettet ut. Jeg sier til meg selv: » Det er det, la oss gå! ».

Hadde han hatt en preferanse, ville han ha gått til gruppen til sangeren Florent Bogney, med tanke på vokalstilen hans. Men sistnevnte kom ikke tilbake. «Mark LaVoy er kunstnerisk i motsetning til den jeg er. Han er ingen vokalist. Men etter det var det min favoritt av treningen han ga meg. Han ga meg mange råd, og han bryr seg mye om ferdighetene sine.»Axel Hirschvax forklarer at han vant billetten til det andre arrangementet, Wars Stemme, veldig vakker stemme.