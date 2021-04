Kvalitetssentrert innovasjonsstrategi i matforeningen skaper resultater med 124 unike produkter for sommeren 2021

Food Union lanserer 124 nye produkter sommeren 2021

Food Union viser sitt engasjement for innovasjon ved å introdusere sine sommerinnovasjoner i 2021

Food Union viser sitt engasjement for innovasjon ved å introdusere sine sommerinnovasjoner i 2021

Riga, Latvia, 29. april 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – The International Union of Ice Cream and Dairy Production and Distribution Foods – vil glede forbrukerne med sin fortsatte satsing på innovasjon med innføringen av sommerinnovasjoner i 2021. Food Association har investert 124 unike produkter i globale markeder, inkludert viktige markeder som Latvia, Litauen, Estland, Norge, Danmark, Romania, Hviterussland og Russland.

Med dristige, sensuelle smaker skapt med tanke på lokale markedssmak og den fantastiske bruken av farger, blandede strukturer og funksjonelle fordeler, vil kundene snart oppleve de unike kombinasjonene og kulinariske kompleksitetene som Food Unions innovative team har brukt måneder på å utvikle for deres formål – bygget med innovasjon i Latvia, Riga.

“Produktutviklingsteamet vårt har nådd nye følelsesmessige høyder i 2021, og deres dedikerte tilnærming gir synlighet i livlige palasser og hyller, slik at vi holder oss til forbrukerne og kundene. ” Normandz Stanevix, administrerende direktør i Food Union of Europe. “Hvert produkt er opprettet etter en streng FoU-prosess, som sikrer at vi samler en kombinasjon av visuell interesse, smaksglede og næringsverdi i et kvalitetsprodukt.”

“Som ledere innen is- og melkeproduksjon, streber vi etter å motivere forbrukerne til å levere den høyeste kvaliteten basert på gjennomtenkte og konsistente bevis og å ta hensyn til nye trender innen helse og tilbedelse.” Stanovich Slutter.

2021-innovasjonene er grunnlaget for trendene som former bransjen:

Sunn alternativer til sunn livsstil. Forbrukerne er sunnere enn noen gang ved å øke sin fleksible livsstil og vegetariske spisevaner. Forbrukere søker aktivt produkter som appellerer til deres behov for å leve en sunnere livsstil, og Food Union har investert i en rekke produkter for å imøtekomme denne voksende befolkningen – og skaper pålitelige favoritter som tilbyr de samme kvalitetssmakene og fordelene med tradisjonelle iskrem. Tilbyr nå lav kalori, ernæring og vegetarisk avgift. Underjordisk Iskrem med lavt kaloriinnhold i mange smaker, inkludert sitronkake, solbær og likør, tilgjengelig i Danmark Suplet Iskrem med lavt kaloriinnhold i en rekke klassiske smaker; Vanilje, kakao og ville bær i praktiske 200 ml og 500 ml krukker i Romania Premier Is Vognis fås i Danmark i 6 forskjellige smaker og praktiske beholdere Nå smoothien En skarp på en pinne med jordbær-, banan- og eplesmaker, tilgjengelig i Norge Premium Jordbærsorbet på en pinne er tilgjengelig i Estland Premium Bringebærsorbet på en pinne er tilgjengelig i Litauen Venstre Mangosorbet på pinne, tilgjengelig i Hviterussland

Visuelt Instagram-produkter garanterer mer digital tid i forbrukernes sosiale liv . Når forbrukerne bruker mer tid hjemme og samhandler digitalt med andre gjennom sosiale medier som Instagram og Dictoc, vil verdien av å lage produkter som fremhever bilder for deres dristige former og smak, gi en glorie merkevareeffekt for omfordeling! I fotsporene til forrige sesongs suksess med Food Unions sommerinnovasjoner, har det blitt et av de nye ikoniske produktene å se med introduksjonen av en regnbue med fargerike skalaer. Former og former gir mangfold fra firkantet til smultringformet iskrem ved å lage en signaturhockeybukkformet iskrem ved å tappe på hockeykjærligheten i Latvia. POLS Smultringformet vaniljeis med Soko-polsk med sprinklere tilgjengelig i Latvia, Litauen og Estland Lille Tom I Estland, firkantet vaniljeis i glasur POLS Hockeybukkformet iskrem for å feire det kommende verdensmesterskapet i ishockey i Latvia, Litauen og Estland POLS Plommeis og tyttebær- og cowberry-is er tilgjengelig i Latvia i henholdsvis lilla og rosa skalaer. SNØFLAKE Isen er pakket inn i en svart vaffel for å forbedre den visuelle reisen med den deilige smaken av sjokolade eller vaniljeis tilgjengelig i Romania.

Smak på lenker ved å trykke på en sving i spennende øyeblikk. Dyr smakskombinasjoner forfølger smak og visuelle grenser ved å kombinere to snacksprodukter med iskrem for å fange forskjellige øyeblikk. Fresh Poles Caramel Ice Cream utnytter Netflix Pinks og Movie-Moment, og er en karamellglasur med popcorn. Spennende tallerkener for enhver snacktid er en isbit som kombinerer søt sjokoladepålegg og er deilig, salt og sprø! POLS Iskrem i sjokoladeglasur med saltede potetgull tilgjengelig i Latvia og Litauen POLS Karamellis med popcorn i karamellglasur tilgjengelig i Latvia Premier Is Smooth Is Lemonade Ice er tilgjengelig i Danmark med Lolly Strawberry og Tutti Frutti smaker. Premier Is Nanox Knop-Is Vanilla Ice Cream Bar Tilgjengelig i Danmark, innpakket i sukkerbelagte sjokoladebiter og melkesjokolade Premier Is Alkoholis med salt likørssaus tilgjengelig i Danmark Lille Tom Tigeris Iskrempinne med vaniljesmak og appelsin og bringebær saftig belegg tilgjengelig i Estland



Mycology ideer kommer med frysebaren. Food Union bruker kraften i å blande seg for å skape nye smaker, og bringer en frysebar med smaker inspirert av godteri og drikke som appelsinbrennevin og pina colada. Utmerket Karamell Pina Golada – Kokos- og ananasis med karamellsaus tilgjengelig i Latvia Utmerket Oransje brennevin i hvit sjokoladeglasur tilgjengelig i Latvia Dobbelt Marshmallows og peanøttsmøris er tilgjengelig på en pinne, i Norge og Latvia Dobbelt Sjokoladeis med kakestykker drevet av informasjonskapsler er tilgjengelig i Norge Utmerket Ny størrelse sorbeter parret med kremet is for å gi et lettere alternativ. Tilgjengelig i en rekke vaffelkegler og tanker med en spesiell innovasjon fra 2021 – Aprikos-sorbet med rabarbrais Tilgjengelig i Latvia

Farm-fersk ekte krem ​​og yoghurt: pleie og levere pålitelig kvalitet . I år bruker Food Union ekte, lokalt dyrket krem ​​og yoghurt i hele porteføljen – spesielt i Danmark, med mer enn 15% krem ​​tilsatt som et kvalitetsmerke. Premier Is Tilbyr et bredt utvalg av iskrem i en rekke pinner og kar med mer krem ​​enn noensinne tilgjengelig i Danmark Sakarnaya Tropocha Yoghurt (70%) Mango og Fashionfruit Ice Cream, tilgjengelig i Russland Baltisk Iskrem er tilgjengelig i Russland, fra den første pinnen og skjellete koppformer av ekte krem TIO Wafer Cup Watermelon & Melon Ice Cream og Wild Berry-Watermelon Ice Cream fra ekte lettisk råkrem tilgjengelig i Latvia



Ta kontakt med:

Historien fortsetter

Linda McGoy

Food Union, P.R.

Linda.mezgaile@foodunion.com

Telefon: +371 29772050

Et bilde er tilgjengelig med denne kunngjøringen https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2a3081d0-51a0-42d5-b148-111c36a43bd9