Kveldens helter i Champions League (videoer)

Cristiano Ronaldo, forfatteren av lagets to mål for å snappe uavgjort i terroren mot Bergamo, og Robert Lewandowski, som signerte et hat-trick mot Benfica på tirsdag, fortsetter å markere Champions League-historien.

Portugiseren, som scoret i tilleggstid i begge regioner med de røde djevlene, forsterket sin tilstedeværelse på toppen av listen over toppscorer ytterligere med 139 mål i kamphistorien.

Robert Lewandowski, med sine tre kveldsmål, kombinerte sin tredjeplass med 81 enheter i samme kategori for å ta ledelsen i denne utgaven (8 mål). Dette er hans 100. kamp i Champions League på tirsdag.

Rangering av scorere

8 rumper: Lewandowski (Bayern München)

6 Men: Holler (Ajax Amsterdam)

5 knapper: Cristiano Ronaldo (Manchester United), Salah (Liverpool)

4 rumper: Nkungu (RP Leipzig), Sane (Bayern München)

3 mål: Adeyemi (RB Salzburg), Dybala (Juventus Torino), Griezmann (Atlético Madrid), Mahrez (Manchester City), Messi (Paris SG), Nunez (Benfica), Vanaken (Club Brugge)

2 rumper: Alvaro Morata (Juventus Torino), Benzema (Real Madrid), Perquis (Ajax Amsterdam), Cancello (Manchester City), Cesa (Juventus Torino), Coates (Sporting Portugal), Gnabrech (Bayern), Georginho (Chelsea), Enmacha (Wolfsburg), Okafor (RP Salzburg), Palinho (Portugal), Rockitic (Sevilla FC), Roberto Firmino (Liverpool), Rodrigo (Real Madrid), Zill (Zibi) ) Real Madrid)

1 Men: Ake (Manchester City), Alex Sandro (Juventus Torino), Andre Silva (RB Leipzig), Anthony (Ajax Amsterdam), Asmoun (Janit Saint-Petersburg), Baku (Wolfsburg), Bellingham ) Amsterdam), e. Kabov (Villarreal), Saubo Motting (Bayern München), Christensen (Chelsea), Suu Kyi (Villarreal), Gladino (Janit Saint-Petersburg), David (Lily), De Vrij (Inter Milan), Demirel (Atlanta) AC Milan, Diaz (Porto), Diego (Inter Milan), Elijah (Young Boys), Fotti (FC Barcelona), Froeler (Atlanta Pergam), Gabriel Jesus (Manchester City), Gerard Moreno (Villarreal), Perkham), Hellas (Manchester City) , Cue (Paris SG), Holland (Dortmund), Howard (Chelsea), Henderson (Liverpool), Herrera (Paris SG), Icon (Lily), Ilyasic (Atlanta Play) Liverpool), Kluchevsky (Juventus Torino), Guzav ( Zenit Saint-Petersburg), Lorraine (Besiktas), Leo (AC Milan), Lukaku (Chelsea), Maguire (Manchester United), Malone (Dortmund), é (Paris SG), Montero (Besiktas), Moreno (Villarreal), Mugile (RP Leipzig), Mல்லller (Bayern München), Ngamaleya U (Young Boys), Okambose (Sevilla FC), Paco Alcazar (Villarreal), Palmer (Manchester City), Articlick (Atlanta Bergham), Pesina (Atlanta Bergham), Pino (Villarreal), Bigfo (FPC) Benfica), Rashford ( Manchester United), Repic (AC Milan), Ritz (Club Bruges), Rodriguez (Benfica), Serbia (Portugal), Seabatch (unge gutter), Stephen (Wolfsburg), Suarez (Suarez) (RB Salzburg), Sudormin (Janet Saint). -Petersburg), Dormy (Porto), Telles (Manchester United), Trey (FC Sheriff), Trigoros Munos (Villarreal), Vidal (Inter Milan), Walker (Manchester) (Janet Saint-Petersburg), Wobber (RP Salzburg) , Yakshibov (FC Sheriff), Jansen (FC Sheriff)), f. Yilmas (Lily), Zapada (Atlanta Cam), Geach (Chelsea)

Høyeste scorer i Champions League siden 1992/9193 (ekskludert innledende runder)

1. Cristiano Ronaldo (Manchester United) 139 men (+2)

2. Lionel Messi (Paris SG) 123

3. Robert Lewandowski (Bayern München) 81 (+3)

4. Karim Benzema (Real Madrid) 73

5. Rull 71

6. Rot av Nistelrooy56

7. Teori Henry50

8. Thomas Mல்லller (Bayern München) 49

9. Sladen Ibrahimovic (AC Milan) 48

. Andrei Shevchenko48