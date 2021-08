Kvinne leverer unik bevegelig baropplevelse i sjelden italiensk lastebil – WISH -TV

Denne flytende pinnen ser sannsynligvis ikke ut som noen du har sett før. Kate Herod, eier av Just Call Kate Mobile Libations, ble med oss ​​i dag for å dele hvordan hun var i stand til å gjøre en Piaggio Ape fra 1982 til en morsom ny virksomhet.

1. Fortell meg om din erfaring og hvordan du befant deg i dette yrket.

Jeg er utdannet ved Indiana University. Han ble uteksaminert i hotell- og reiselivsledelse, med spesialisering innen økoturisme, parker og rekreasjon. Jeg har jobbet i noen tjenesteområder siden jeg var 14 år. Jeg har jobbet på pizzeriaer, Hilton -hoteller, Marriott / White Lodging og et hotellledelse / investeringsfirma som administrerende assistent. Selv om jeg likte de fleste aspektene ved hver av disse jobbene, var jeg klar for noe annet, men jeg var ikke sikker på hva det var. Under en sommeroverlevering i 2020 så jeg på å se på gamle bilder fra turen til Italia, et sted jeg gjerne vil tilbake til. Jeg fant et bilde av meg selv festet i San Gimignano, Italia, og minnene mine dukket opp. Samtaler med en venn om hvor kult det ville være å ha en Biagio -ape og gjøre “noe” med det. Da skjønte jeg: “Det er noe annet for meg.”

Jeg begynte å undersøke hva apekatter har på seg nå. Flyttende barer sprer seg over hele Europa, og nå tar denne trenden seg allerede i USA. Jeg finner ut at amerikanske huseiere har en rekke bevegelige bjelker, fra oppussede hestetilhengere til veteranmelkbiler. Jeg begynte å lete etter Biagios ape og kom aldri tilbake.

2. Fortell meg om bilen din, hvor kom den fra?

Min Biagio -ape fra 1982 har kommet langt. Jeg jobbet med et selskap som reiste fra deres beliggenhet i Polen til Campobasso -regionen i Italia, bar babyen min i en trailer og returnerte til Polen for å begynne design / renoveringsprosessen.

3. Var du lidenskapelig opptatt av håndverksøl før mobile drikker, eller førte virksomheten deg til øl? Hva slags øl liker du?

Jeg elsker kalde drikker, fester og mer. Det er derfor jeg vil si tankegangen og følelsene som førte meg til Mobile Libations. Nå kan jeg styre meg selv og nyte drømmejobben min med uendelige muligheter.

Ja! Jeg liker virkelig håndverksøl, selv om min Budweiser -padle ikke er kresen! Hver gang jeg går til et nytt bryggeri, liker jeg å fly bort og la bartenderen velge favorittene mine å prøve. Jeg har alltid likt en Pilsner, en Brown Isle eller en Kolsch, men jeg er villig til å prøve et øl. Mobile Libations er imidlertid tilgjengelig for å servere alle typer forfriskninger, fra øl, vin og prosecco til kald øl, håndverkscocktailer eller bare limonade.

4. Hvilke hendelser liker du å gjøre, og har du gjort det? Hva tilbyr du kundene dine?

Jeg begynner fortsatt. Min scooter traff staten i mai, og dagen etter kastet jeg en Centerpoint Brewing El Gato -mors bursdagsfest på trykk. Det var deilig og kaldt. Han hadde det travelt med å ta seg av den første kampen. Jeg er til leie fra september 2021, så ta med festene dine!

Jeg er glad for å være en del av enhver fancy fest som krever en kald brygge. Bryllup i enhver stil, begravelser / feiringer, bakgårdsfester, jubileer, fysiske kvelder, utdrikningslag, brude dusjer, brude dusjer, bedriftsarrangementer, ølfestivaler – listen kan fortsette i flere dager!

Jeg er en barvogn til leie. Dette betyr at du har leid meg til å organisere arrangementet ditt ved hjelp av scooteren Mobile Libations og alkoholen du har kjøpt. Jeg tilbyr et fatformat for kunder som ikke er sikker på hvilken drinkstil de vil ha. Kan jeg foreslå, jeg kan samle fatene før festen og returnere fatet etter festen. Jeg selger ikke alkohol

Jeg tilbyr en vakker bartenderopplevelse på et nivå over en enkel bartender og en tønnejockey med et borddekk.

Just Call Kate tilbyr også hjemmetjenester og organiseringstjenester. Jeg opprettet Just Call Kate for å be om rengjøringstjenester (pantry, barneområder, klær og garderober, garasjer, skrivebord, loft), du organiserte alt du ønsket. Jeg vokste opp i en stor familie med et mindre fotavtrykk, og organisering fra en ung alder gjorde ting lettere for meg. Jeg har alltid vært tålmodig og har søkt etter riktig sted for hvert element. Noen ganger er det vanskelig å forstå rom, og det er mitt privilegium at kundene mine lar meg gå inn i deres intime rom for å hjelpe til med denne transformative prosessen med å gjenvinne kontrollen. Jeg elsker følelsen av å gå inn i et uimotståelig rom og skape fred som dette rommet fortjener. Uttrykket i klientens ansikt når jeg kommer tilbake til dette rommet gir meg all følelsen!

For mer informasjon, besøk nettstedet:

Justcallkateherrod.com

Instagram: justcallkateherrod

Facebook: justcallkateherrod