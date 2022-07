Kvinne skaper kaos etter å ha skutt på den travle flyplassen i Texas (VIDEOER)

Rett før klokken 11.00 (18.00 belgisk tid) presenterte en 37 år gammel kvinne seg i nærheten av skrankene på Dallas Love Field Airport og gikk på toalettet, sa Dallas politisjef Eddie Garcia under en pressekonferanse. . Hun kom ut med hodet dekket av en «hette», tok frem en pistol og begynte å skyte flere skudd «en priory mot taket», for et ukjent formål, la han til.

En offiser skjøt henne i bena og nøytraliserte henne. Hun ble arrestert og fraktet til sykehus. Ifølge politiinspektøren er det ingen andre ofre som angrer.

Skytingen skapte kaos på flyplassen, som er ekstremt travel denne sommeren. Passasjerer løp, skrek og tok dekning, rapporterte lokale medier. Flyreiser er midlertidig innstilt inntil roen kommer tilbake.

USA sliter fortsatt etter spesielt blodige skyting på et supermarked, spesielt mot afroamerikanere (10 døde, 14. mai), på en skole i Texas (21 døde, 24. mai) eller på en nasjonaldagsparade (7 døde). 4. juli).